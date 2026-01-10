Solo en espacios permitidos se autoriza fumar en las playas de la costa

- Advertisement -

Los balnearios privados de Mar del Plata están avanzando con la implementación de sectores exclusivos para fumadores, en línea con la Ordenanza 25.845 sancionada en el Concejo Deliberante en 2022. Esta normativa, que apunta a reducir la contaminación por colillas de cigarrillo en las playas y mejorar la convivencia entre los veraneantes, está dando resultados positivos, según aseguran desde el sector.

Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara de Concesionarios de Balnearios Privados, explicó en declaraciones radiales que cada balneario ha diseñado un espacio exclusivo para quienes desean fumar. “Tomamos todas las normativas y ordenanzas y armamos sectores fumadores alejados de las partes principales del balneario, con un espacio reducido pero cómodo, con ceniceros y sillones”, destacó.

El objetivo principal de esta iniciativa es evitar que los fumadores se dispersan por todo el balneario, ofreciendo un lugar específico para ellos. “No somos policías ni tenemos poder de contralor, pero hablamos con nuestros clientes y les ofrecemos este espacio. Está resultando muy positivo: la gente lo toma como un lugar de referencia”, agregó Díaz Aguirre.

Las colillas de cigarrillo son el residuo plástico que más contamina las playas, representando el 19,6% del total de la basura en la costa bonaerense. Su impacto ambiental es significativo, ya que pueden tardar hasta 18 meses en descomponerse y contaminar entre 8 y 10 litros de agua del mar y hasta 50 litros de agua dulce. Por esta razón, la ordenanza busca reducir la cantidad de residuos en las playas y concientizar a los turistas sobre la importancia de mantener limpio el entorno natural.

Exclusivo para balnearios privados

Es importante destacar que la ordenanza solo tiene alcance en los balnearios privados, ya que en la playa pública no rige la prohibición. A pesar de esto, Díaz Aguirre subrayó que el sistema se apoya principalmente en la responsabilidad ciudadana y en la convivencia entre los propios veraneantes. “En los balnearios hay mucha convivencia, los vecinos de carpa o sombrilla se conocen durante toda la temporada. Si uno fuma y el otro no, se genera una molestia. Eso hace que muchos se levanten y vayan a fumar al sector designado”, explicó.

Comunidad y convivencia entre fumadores

El titular de la Cámara también destacó que, incluso entre los fumadores, se genera una especie de comunidad dentro del sector asignado, donde pueden compartir el espacio sin afectar al resto de los clientes. “Es un lugar donde se genera una charla entre fumadores, sin que se moleste a nadie más”, señaló.

Hasta el momento, según Díaz Aguirre, no se han registrado inspecciones de la comuna en los balnearios privados para verificar el cumplimiento de la norma. “No hemos tenido visitas de agentes municipales y, como está funcionando bien, no creemos que sea necesario aplicar sanciones. La gente lo hace de manera responsable”, concluyó.

Esta medida refleja un esfuerzo por parte de los balnearios privados de Mar del Plata por equilibrar el disfrute del espacio con la protección del medio ambiente y la mejora de la convivencia entre los visitantes.