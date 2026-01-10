sábado, enero 10, 2026
18.3 C
Nueve de Julio
sábado, enero 10, 2026
18.3 C
Nueve de Julio
General

Madrugadores del 9: Con un nuevo integrante 65 varones se unieron en oración en el primer encuentro de 2026

La corriente de vida inició el año con una profunda jornada de oración por diversas intenciones. al tiempo que fue el encuentro número 293 desde su inicio en septiembre de 2014

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La corriente de vida Madrugadores del 9 comenzó el año con una profunda jornada de oración por diversas intenciones. Fue el encuentro número 293 desde su inicio el 27 de septiembre de 2014.

Este sábado 10 de enero de 2026, con la incorproación de un nuevo integrante, José Luis Santibalez, 65 varones se reunieron en la Catedral de Nueve de Julio para participar del primer encuentro de los ‘Madrugadores del 9’. Este grupo se reúne cada 14 días, los sábados, desde las 7 de la mañana, para orar por diversas intenciones, tanto personales como comunitarias.

El encuentro comenzó con la tradicional oración del Rosario, durante la cual los participantes pidieron por la salud, la paz, las familias y otras causas importantes. Fue un momento de intensa reflexión y unión, con oraciones por los enfermos, por la unidad familiar, y por la fortaleza espiritual de todos los miembros de la comunidad.

Este fue el encuentro número 293 desde la fundación del grupo el 14 de septiembre de 2014, y los Madrugadores continúan cumpliendo con su misión de fortalecer la fe y la fraternidad entre los hombres, animados por el deseo de servir a Dios y a la comunidad.

El próximo encuentro se realizará el sábado 24 de enero, en el mismo horario, donde los Madrugadores continuarán con su misión de oración y reflexión en comunidad, con puertas abiertas a cada varón que se quiera integar al grupo de oración.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6097

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR