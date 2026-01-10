Madrugadores del 9: Con un nuevo integrante 65 varones se unieron en oración en el primer encuentro de 2026

- Advertisement -

La corriente de vida Madrugadores del 9 comenzó el año con una profunda jornada de oración por diversas intenciones. Fue el encuentro número 293 desde su inicio el 27 de septiembre de 2014.

Este sábado 10 de enero de 2026, con la incorproación de un nuevo integrante, José Luis Santibalez, 65 varones se reunieron en la Catedral de Nueve de Julio para participar del primer encuentro de los ‘Madrugadores del 9’. Este grupo se reúne cada 14 días, los sábados, desde las 7 de la mañana, para orar por diversas intenciones, tanto personales como comunitarias.

El encuentro comenzó con la tradicional oración del Rosario, durante la cual los participantes pidieron por la salud, la paz, las familias y otras causas importantes. Fue un momento de intensa reflexión y unión, con oraciones por los enfermos, por la unidad familiar, y por la fortaleza espiritual de todos los miembros de la comunidad.

Este fue el encuentro número 293 desde la fundación del grupo el 14 de septiembre de 2014, y los Madrugadores continúan cumpliendo con su misión de fortalecer la fe y la fraternidad entre los hombres, animados por el deseo de servir a Dios y a la comunidad.

El próximo encuentro se realizará el sábado 24 de enero, en el mismo horario, donde los Madrugadores continuarán con su misión de oración y reflexión en comunidad, con puertas abiertas a cada varón que se quiera integar al grupo de oración.