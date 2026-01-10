En Mar del Plata, Patricia Bullrich y Diego Valenzuela encabezaron una jornada sobre la reforma laboral y el desarrollo local

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, llegó a Mar del Plata acompañada por el ex intendente de Tres de Febrero y referente libertario, Diego Valenzuela. La agenda de la visita estuvo marcada por varias reuniones con actores clave de la ciudad y una participación activa en el debate sobre la reforma laboral que impulsa el espacio político.

Durante la mañana, Bullrich y Valenzuela mantuvieron un encuentro con emprendedores de la zona sur de Mar del Plata, en el parador Mute, donde abordaron temas vinculados al desarrollo urbanístico, turístico y a la potenciación de los emprendimientos locales. “Hablamos sobre todo el desarrollo de la zona del Faro y el impacto que pueden tener estos proyectos en la economía local”, comentó Valenzuela, quien también destacó el crecimiento y la expansión de la ciudad.

Posteriormente, ambos se reunieron con la Cámara Pesquera de Mar del Plata, un sector clave para la economía de la región, donde discutieron las implicancias de la reforma laboral para las pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, Bullrich destacó la necesidad de modernizar las leyes laborales para fomentar el empleo privado y generar mejores condiciones para los empresarios.

La jornada continuó con un conversatorio abierto en el centro de la ciudad, en el que participaron además el intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, y el ex jefe comunal Guillermo Montenegro. En este espacio, Bullrich profundizó sobre la reforma laboral, haciendo hincapié en la importancia de generar un marco legal que permita una mayor flexibilidad en el mercado laboral sin perder de vista los derechos de los trabajadores.

“Estamos dispuestos a hablar con la CGT si tienen una propuesta de cambios, pero siempre con la condición de que esta reforma sea real y no termine siendo un parche”, afirmó Bullrich. En ese sentido, agregó que el objetivo es transformar el actual sistema para lograr un modelo que favorezca tanto al empleo como a la producción.

Además de las reuniones y el conversatorio, la jornada incluyó una visita a la nueva sede de la heladería Lucciano’s en el emblemático Torreón del Monje. Allí, Valenzuela dialogó con los dueños del local, quienes compartieron su experiencia de expansión tanto a nivel local como internacional. “Es un orgullo ver el crecimiento de esta marca, que no solo apuesta al desarrollo local, sino también a la internacionalización, como lo demuestra su reciente apertura en Madrid”, destacó el ex intendente.

Con esta visita, Bullrich y Valenzuela dejaron en claro su compromiso con el desarrollo de las economías locales y la modernización del marco laboral, buscando impulsar el empleo privado y la competitividad del país.