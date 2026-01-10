Casi la mitad de la población no va de vacaciones por la crisis económica

Un reciente informe de la consultora Bumeran, especializada en el mercado laboral, revela una tendencia preocupante entre los argentinos de cara al verano de 2026, en marcha: casi la mitad de la población (46%) ha decidido no tomarse vacaciones debido a las dificultades económicas que atraviesa el país.

Según el estudio, la situación económica, caracterizada por una inflación persistente y la caída del ingreso real, es la principal causa de esta decisión.

De los que optan por no vacacionar, el 56% argumenta la falta de recursos económicos como el principal obstáculo. Además, un 21% menciona “cambios laborales”, lo que podría reflejar una flexibilización de derechos laborales, con jornadas más extensas o condiciones de trabajo menos favorables.

Este fenómeno muestra cómo el descanso anual, que alguna vez se entendió como un derecho, ahora se ha transformado en una elección condicionada por restricciones financieras.

En este contexto, el estudio también destaca que el 29% de los trabajadores preferiría una reducción de su jornada laboral en lugar de tomar vacaciones.

En cuanto a las preferencias de beneficios laborales, más allá de los días libres, un 44% de los empleados optaría por un salario mejor, el 21% priorizaría el trabajo remoto, y un 15% se inclinaría por incentivos económicos adicionales. A medida que el contexto económico cambia, las vacaciones se vuelven una elección menos accesible.

¿A dónde van los que sí vacacionan?

Para aquellos que han decidido tomarse un descanso, el informe indica que la mayoría ha optado por destinos internacionales.

El 24% de los viajeros eligió la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, mientras que el 22% prefirió destinos como el Caribe, y Brasil ocupó el tercer lugar con un 16% de los turistas.

La elección de estos destinos también responde, en parte, a la ventaja del tipo de cambio, que, pese a la flexibilización del esquema de flotación cambiaria adoptado por el gobierno a principios de enero, sigue siendo relativamente favorable para los viajeros.

Por otro lado, la flexibilización de restricciones y el aumento de medidas sanitarias en destinos turísticos como Mar del Plata se han convertido en una respuesta del sector para alentar el turismo y ofrecer actividades gratuitas a los veraneantes.

La tendencia de elegir destinos internacionales refleja la importancia que cobra el contexto económico global para los argentinos, quienes deben replantear sus opciones de descanso mientras enfrentan desafíos en el mercado laboral y la inflación local.