Hugo Enríquez: ‘El tiempo perdido en la reparación de caminos nos pone contra las cuerdas'”

Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, se mostró preocupado por la lentitud de la recuperación de los caminos rurales, fundamentales para la producción de la región. En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, Enríquez afirmó que el tiempo perdido en invierno ha tenido un impacto negativo en la cosecha y en las siembras actuales, destacando que más del 80% de los caminos se encuentran secos, pero en condiciones intransitables debido al deterioro estructural.

Enríquez remarcó que, si bien la mesa de trabajo con la Provincia, el Municipio y la Nación se formó con buenas intenciones, la falta de avances significativos en los últimos meses ha generado frustración entre los productores. “La situación es alarmante. Los caminos son fundamentales para sacar la cosecha, y si la infraestructura vial no mejora, corremos el riesgo de enfrentar graves problemas cuando llegue la cosecha gruesa en 2024,” expresó el dirigente.

Un desafío para el presupuesto municipal y la tasa vial:

El presidente de la Sociedad Rural también abordó la cuestión de la tasa vial, señalando que, aunque Nueve de Julio tiene una de las tasas más bajas de la zona, los fondos recaudados no son suficientes para realizar las reparaciones necesarias. Enríquez instó a que el Concejo Deliberante supervise de cerca el uso de esos fondos y que el Municipio presente números claros y detallados para justificar cualquier ajuste. “Si no tenemos un presupuesto real de los costos, es muy difícil decir si ese aumento es justo o no”, explicó.

Además, advirtió sobre la difícil situación que enfrentan los productores más pequeños, quienes no tienen la capacidad financiera de los productores más grandes para enfrentar los costos derivados de la crisis hídrica y vial. “El productor chico es el más afectado, porque no tiene una caja de ahorro para enfrentar estas situaciones de emergencia”, comentó.

Perspectivas de la campaña agrícola y la geopolítica global:

En el plano agrícola, Enríquez destacó que, a pesar de las dificultades, las perspectivas para la campaña gruesa de 2024 parecen más favorables. Con la caída de las lluvias, los suelos se han secado, lo que permitió una siembra más avanzada de lo que se había pronosticado inicialmente. Sin embargo, la situación vial sigue siendo una preocupación clave para poder sacar la cosecha en condiciones óptimas.

En cuanto a la geopolítica, el dirigente reflexionó sobre las tensiones comerciales que podrían afectar las exportaciones argentinas, especialmente a China y Estados Unidos, que están redefiniendo su rol en el comercio mundial. Aunque aún es temprano para prever los efectos de estos cambios, Enríquez reconoció que el panorama global se está transformando rápidamente, y que los productores deben estar atentos a las señales que marquen el rumbo de las exportaciones.

El rol de la infraestructura y la tecnología en el futuro agrícola:

Por último, Enríquez habló sobre la importancia de la infraestructura y la tecnología para el desarrollo futuro de la agricultura en la región. A pesar de los avances tecnológicos que han permitido mejorar los rendimientos, la falta de inversión en infraestructura sigue siendo un obstáculo significativo. Aunque algunas provincias, como Santa Fe, tienen mejor resuelta la cuestión de las rutas y la infraestructura, la provincia de Buenos Aires sigue siendo una de las más rezagadas.

En este sentido, el presidente de la Sociedad Rural destacó que, aunque la Provincia de Buenos Aires ha anunciado el avance de obras como la mejora del río Salado, aún queda mucho por hacer para que las obras se concreten. “Es fundamental que se ejecuten estas obras para mitigar las inundaciones y que no nos agarre el próximo exceso de agua con los caminos rotos”, concluyó Enríquez.

La situación sigue siendo compleja y requiere de una respuesta más ágil y coordinada entre los tres niveles de gobierno para garantizar que la región vuelva a recuperar la estabilidad necesaria para continuar con la producción. Sin una respuesta inmediata a las necesidades viales, los productores se enfrentan a una dura realidad en el corto plazo.