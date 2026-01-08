Trabajo conjunto de la Dirección de Deportes con el CEF N° 101

A través de la Dirección de Deportes de la Comuna nuevejuliense, se han puesto en marcha una serie de actividades deportivas y recreativas gratuitas en colaboración con el Centro de Educación Física N° 101 (CEF), dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta está orientada a niños, jóvenes, adolescentes y adultos, con el fin de promover la actividad física, el deporte y los hábitos saludables. Además, busca generar espacios de encuentro, inclusión y participación, permitiendo que los vecinos y vecinas del distrito accedan a propuestas deportivas de manera gratuita.

Las actividades cubren una amplia gama de disciplinas deportivas y recreativas, adaptadas a diferentes edades y niveles de habilidad, y se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, asegurando así un acceso equitativo a la práctica deportiva.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia de la colaboración con el CEF N° 101, una alianza que permite ampliar la oferta de actividades, optimizar recursos y garantizar propuestas de calidad, supervisadas por profesionales capacitados.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una política pública orientada a fortalecer el deporte como una herramienta de integración social, bienestar y desarrollo comunitario, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la promoción de actividades gratuitas y abiertas para toda la comunidad.

Para obtener más información sobre las actividades y horarios disponibles, se puede consultar el siguiente enlace: