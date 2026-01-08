Se rinde homenaje al Gauchito Gil: una historia de fe y milagros

- Advertisement -

El Día Nacional del Gauchito Gil, que se celebra cada 8 de enero, atrae a miles de devotos que visitan su santuario en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes. El Gauchito Gil es una figura venerada en todo el país, conocida por su mística y los milagros atribuidos a su intercesión. Cada año, los santuarios dedicados a él se decoran con banderas rojas, ya que este color representa al Partido Autonomista de la provincia y se ha convertido en un símbolo de su culto.

Aunque poco se sabe sobre su vida real, la leyenda de Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Nuñez, mejor conocido como el Gauchito Gil, sigue viva en el imaginario popular. Nacido el 12 de agosto de 1847 en Mercedes, Corrientes, su vida estuvo marcada por misterios y relatos que se han transmitido oralmente, destacando su devoción por el baile y su admiración por San La Muerte.

El 8 de enero de 1878, el Gauchito Gil fue asesinado cerca de Mercedes, y su muerte dio origen a una historia de milagros que perdura hasta hoy. Una de las versiones más conocidas cuenta que, antes de morir, Gil pidió al comisario que rezara por su hijo, quien estaba gravemente enfermo. Al regresar a su casa, el comisario encontró a su hijo sano, lo que llevó a la construcción de un santuario en su honor.

Otras versiones de su historia lo presentan como un cuatrero que desertó durante la Guerra de la Triple Alianza, y tras su muerte, se le atribuyeron milagros similares, como curaciones y protección a los más humildes.

Hoy, el Gauchito Gil es una figura venerada por miles de argentinos, y cada 8 de enero, su santuario recibe a miles de peregrinos que llegan a rendirle homenaje, reafirmando la devoción popular que ha hecho de él un verdadero santo del pueblo.