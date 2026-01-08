jueves, enero 8, 2026
29 C
Nueve de Julio
General

Se repara la transitabilidad en Los Aromos

El Barrio observa los trabajos en las calles de nivelado y mejorado de la traza

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Comuna nuevejuliense, comenzaron los trabajos de reparación y acondicionamiento de varias calles en el barrio Los Aromos. Estas tareas, que incluyen el nivelado y mejorado de la traza, tienen como objetivo mejorar la circulación vehicular y peatonal, y proporcionar mayor seguridad y comodidad a los vecinos del barrio.

La intervención abarca diversas arterias de la zona y forma parte de un plan integral de renovación de infraestructura urbana que busca optimizar las condiciones de las calles en toda la ciudad. El proyecto no solo apunta a la mejora estética y funcional, sino también a la prolongación de la vida útil de las calles, con el fin de evitar su rápido deterioro.

Los trabajos ya en marcha se esperan finalizar en las próximas semanas, beneficiando a todos los habitantes de Los Aromos con calles más seguras y transitables.

