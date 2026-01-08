Proponen un trabajo conjunto entre Municipalidad y ONGs para frenar el abandono de mascotas y sus cuidados

En un contexto donde el abandono de mascotas sigue siendo un problema urgente, dos organizaciones locales, ANDEPA y la Casita de Wilson, plantean una propuesta para trabajar en conjunto con la Municipalidad en una estrategia integral que aborde esta problemática. Aunque todavía en etapa de planificación, la idea de estas organizaciones es crear un sistema coordinado que incluya castración masiva, adopción responsable y un censo actualizado de mascotas para controlar la sobrepoblación animal.

La situación actual del abandono animal

“Lo que estamos viendo es un aumento en la cantidad de animales abandonados, y sobre todo, en la variedad de razas que se dejan en la calle”, señaló en ‘Despertate’ el programa matutino lider de Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, Samanta Ormaechea colaboradora junto a Daniela Depetri, de la Casita de Wilson. De acuerdo con las organizaciones, el abandono de mascotas no se limita a perros de razas comunes, sino que ahora también se observan animales de razas más específicas, como pitbulls o caniches, que a menudo son abandonados después de un corto período de adopción impulsiva.

Samantha Ormachea, explicó que la castración es una de las principales herramientas para frenar la proliferación de animales, pero que los esfuerzos actuales no son suficientes. “El problema es que la demanda es tan grande que no damos abasto. Las campañas de castración no llegan a cubrir todas las necesidades, y la infraestructura para atender esta situación es limitada”, acotó Daniela Depetri.

La propuesta: un plan integral para la comunidad

La idea que proponen las organizaciones es clara: una colaboración más estrecha con el municipio que permita desarrollar un plan de acción concreto. “La propuesta es trabajar en conjunto para crear un sistema que permita, por un lado, castrar a los animales de manera masiva, y por otro, incentivar la adopción responsable y el control de la población animal mediante un censo”, explica Depetri.

El censo de mascotas es uno de los puntos, de futuro de la propuesta. Según las organizaciones, un registro oficial permitiría tener un panorama claro de la cantidad de animales en la región, lo que facilitaría la planificación de futuras campañas de castración y ayuda. Además, un censo actualizado ayudaría a fomentar la responsabilidad de los dueños de mascotas, incentivando su registro y el cumplimiento de las normativas de cuidado.

El rol del municipio en la propuesta

Si bien la propuesta está en una fase inicial, las organizaciones confían en que el municipio jugaría un papel crucial en la implementación del plan. “El municipio tiene los recursos y la infraestructura necesaria para hacer posible este proyecto. Lo que necesitamos es su apoyo y compromiso para avanzar en la ejecución de estas medidas. La idea es que la comunidad se involucre activamente, pero con el respaldo del municipio”, afirma Depetri.

La colaboración entre lo público y lo privado permitiría aprovechar las fortalezas de cada sector: mientras que el municipio aportaría los recursos necesarios para llevar a cabo las campañas de castración y el censo, las ONGs como la Casita de Wilson y ANDEPA aportarían su experiencia en la gestión de animales rescatados y la promoción de la adopción responsable.

Castración y adopción responsable: los pilares del plan

El principal objetivo de la propuesta es reducir la cantidad de animales abandonados mediante la implementación de un programa de castración masiva, y al mismo tiempo, fomentar la adopción responsable a través de campañas de sensibilización. “La adopción debe ser algo consciente. Queremos que las personas adopten sabiendo lo que implica tener un animal en su hogar, porque muchos de los abandonos se producen cuando los dueños no están preparados para el compromiso que conlleva”, comenta Ormachea.

A su vez, las organizaciones sugieren que el municipio pueda facilitar el acceso a la castración mediante subsidios o campañas gratuitas, dado el alto costo que representa para muchas familias.

Además, el acceso al predio del Albergue Canino, facilitaría las mejoras del espacio, que incluiría la posibilidad de familias de visitarlo, al iguall que escuelas, y decidir sobre adopciones responsables, resalt´Samanta Ormaechea.

Un futuro con más colaboración y menos abandono

Aunque la propuesta aún no se ha concretado, las organizaciones están trabajando para presentar un proyecto formal al municipio en los próximos días. La idea es crear una mesa de trabajo con las autoridades locales y otras organizaciones que ya estén involucradas en el cuidado de animales para avanzar en la implementación de este plan.

“Creemos que es posible hacer un cambio. Si trabajamos todos juntos, municipio, organizaciones y la comunidad, podemos frenar el abandono de animales y darle a esos perros y gatos una vida digna”, concluye Depetri.

El trabajo conjunto entre el sector público y las organizaciones podría ser el primer paso para generar un cambio real en la ciudad. Mientras tanto, las organizaciones continúan con sus actividades de rescate y cuidado de animales, esperando que pronto se pueda dar un paso más en la lucha contra el abandono.