“Pongamos el caballo delante del carro”: fuerte advertencia de la Sociedad Rural de Nueve de Julio por el estado de los caminos

La Sociedad Rural de Nueve de Julio expresó su profunda preocupación por el estado de la red vial rural del distrito, al advertir una notoria falta de capacidad operativa del municipio para encarar la recuperación de los caminos tras las inundaciones registradas en los últimos meses.

Desde la entidad señalaron que, si bien en la actualidad los vehículos livianos pueden transitar por algunos trazados, el deterioro general de los caminos es considerable y compromete seriamente la logística productiva, especialmente de cara a la próxima cosecha.

En ese sentido, la Sociedad Rural cuestionó la gestión del tiempo durante el invierno pasado, al remarcar que no se llevaron adelante tareas clave como la limpieza de canales ni la renovación de alcantarillas, acciones fundamentales para mitigar los efectos del exceso hídrico. “Claramente los recursos de la provincia llegaron tarde y la ayuda nacional fue insuficiente y tardía respecto a lo prometido”, señalaron.

La entidad recordó además que en noviembre se realizó un reclamo formal ante una mesa interdisciplinaria —instancia que valoraron positivamente— en la que se subrayó la urgencia de aprovechar los 120 días siguientes para avanzar en la recuperación vial. Sin embargo, advirtieron que, a mitad de ese plazo, las respuestas siguen siendo insuficientes y los avances escasos.

El comunicado también pone el foco en los pronósticos climáticos, que indican una tendencia hacia el fenómeno de El Niño, lo que podría generar lluvias superiores a lo normal. De confirmarse ese escenario, la situación podría agravarse notablemente durante el próximo invierno y la cosecha venidera, superando incluso la complejidad vivida durante 2025.

Finalmente, la Sociedad Rural de Nueve de Julio solicitó que se implemente un sistema de información semanal y pública sobre los caminos recuperados, haciendo especial énfasis en aquellos que estén en condiciones de soportar lluvias intensas —del orden de los 100 milímetros— sin quedar intransitables.

Con el contundente mensaje “pongamos el caballo delante del carro”, la entidad reclamó planificación, previsión y acciones concretas para evitar que la crisis vial vuelva a convertirse en un obstáculo estructural para la producción y la vida rural del partido.

