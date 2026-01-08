No cesan las tareas de bacheo en diferentes calles de la ciudad

- Advertisement -

Las tareas de bacheo continúan en distintas áreas de Nueve de Julio, abarcando importantes arterias de la planta urbana. Entre los puntos más destacados se encuentran las calles Martín Fierro (entre Alte. Brown y Schweitzer), Eva Perón, Edison, Schweitzer y Vicente López, y Mariano Moreno.

En todas estas zonas, el tránsito se ha visto reducido para facilitar el trabajo de reparación y mejorar la circulación. Las autoridades han solicitado a los conductores y peatones que transiten con precaución y respeten las señales de tránsito que indican las áreas de trabajo.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral de reparación y mantenimiento de las calles, que busca optimizar la calidad del asfalto y garantizar una mayor seguridad vial para todos los vecinos de la ciudad.

Se espera que las obras continúen durante las próximas semanas, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus recorridos y mantenerse informados sobre el estado de las calles afectadas.