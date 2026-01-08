jueves, enero 8, 2026
El Concejo Deliberante celebrará una Sesión Extraordinaria este viernes 9

El presidente del Cuerpo, Dr. Esteban Naudín, convocó a pedido del Ejecutivo al primer encuentro del año, en el cual se tratarán varios expedientes entre los puntos a discutir figuran convenios con diferentes entidades nacionales, acuerdos de colaboración y la ratificación de contratos, y la condonación de deudas

El presidente del Concejo Deliberante nuevejuliense, Dr. Esteban Naudín, convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 9 de enero a pedido del Ejecutivo distrital. La reunión se centrará en varios expedientes que requieren una pronta resolución, y que abarcan desde acuerdos nacionales hasta cuestiones locales de relevancia para el funcionamiento del municipio.

Entre los temas más destacados en la agenda figuran el Convenio con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, así como un acuerdo de colaboración con el Instituto Superior de Educación Técnica Agraria (ISETA) y el Centro Empleados de Comercio. También se ratificarán contratos ya firmados con la empresa “Tecnología en Seguridad y Servicios SRL”, y se debatirá sobre la condonación de deudas al Obispado Santo Domingo, vinculadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos (TRSU).es clave.

La sesión será la primera del año 2026, y además de los convenios mencionados, se abordará la continuidad de los proyectos hidráulicos, en particular la Etapa II del convenio con la Dirección de Hidráulica. Este acuerdo busca mejorar la infraestructura hídrica de la región.

