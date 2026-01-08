‘El celular al volante mata’: es el mensaje central para concientizar sobre los peligros de la distracción al conducir”

- Advertisement -

La Asociación Luchemos por la Vida vuelve a relanzar una campaña para concientizar a la sociedad sobre el uso del celular mientras se conduce, un hábito peligroso que continúa creciendo año tras año.

Bajo el lema “El celular al volante mata”, la campaña se difunde con el fin de alertar sobre el creciente riesgo que genera esta distracción.

El cerebro humano no está diseñado para realizar dos tareas a la vez de manera eficaz. De acuerdo con estudios recientes y resonancias magnéticas funcionales, se ha comprobado que la atención dividida es atención disminuida.

Esto significa que usar el celular mientras se conduce o mientras se cruza una calle a pie aumenta significativamente el riesgo de sufrir un accidente. Según investigaciones, esta mala práctica multiplica por cuatro la probabilidad de sufrir un siniestro vial.

Un estudio realizado por Luchemos por la Vida en 2020 midió el uso de teléfonos celulares tanto por conductores como por peatones mientras cruzaban las calles. Los resultados fueron alarmantes: la distracción por el uso del celular representa un peligro adicional al tránsito cotidiano y aumenta exponencialmente el riesgo de accidentes, tanto para conductores como para peatones.

Además, se ha comprobado que la discapacidad que provoca el uso del celular al volante es comparable a los efectos del alcohol. La campaña, que muestra los riesgos de esta peligrosa práctica, busca generar conciencia y reducir los siniestros viales causados por la conducción distraída.

“El celular al volante mata” tiene como objetivo salvar vidas y frenar la creciente inseguridad vial causada por conductores que, al usar el teléfono mientras manejan, se exponen a un peligro mortal. La campaña no solo afecta a los conductores, sino también a los peatones que, distraídos por sus dispositivos móviles, cruzan las calles sin prestar atención al tráfico.

Para colaborar en la difusión de este mensaje, Luchemos por la Vida invita a los medios de comunicación a adherir voluntariamente a la campaña. Aquellos que aún no hayan recibido el material pueden solicitarlo a través del correo electrónico: [email protected]. Además, las emisoras radiales pueden descargar el audio del spot desde el sitio web de la organización.