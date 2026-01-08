Desde su web, la ANSES facilita cómo obtener el comprobante de la obra social

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los trabajadores en actividad, los titulares de la Prestación por Desempleo y los jubilados y pensionados con cobertura de obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) de forma online.

El CODEM es un documento oficial que permite acreditar la obra social asignada y resulta válido para la realización de cualquier trámite, tanto ante prestadores de salud como frente a otros organismos. Una de sus principales ventajas es que no necesita firma ni sello, ya que su validez se respalda en los datos del sistema de ANSES.

Todos los trabajadores en relación de dependencia cuentan con cobertura de una obra social para sí mismos y para sus familiares a cargo. Esto incluye al cónyuge o conviviente, a los hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años si se encuentran estudiando, y a los hijos con discapacidad, sin límite de edad.

En caso de necesitar incorporar o dar de baja a un familiar dentro del grupo familiar, el trámite puede realizarse de manera sencilla a través de Atención Virtual, disponible en el sitio web oficial de ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina.

De esta manera, ANSES continúa promoviendo el uso de herramientas digitales que permiten a los ciudadanos realizar gestiones de forma rápida, segura y sin intermediarios, optimizando el acceso a derechos y servicios esenciales como la cobertura de salud.