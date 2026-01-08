jueves, enero 8, 2026
General

Corte de Energía programado en Carlos María Naón, Dennehy y areas Rurales cercanas

Lo hizo saber la CEyS 'Mariano Moreno para este viernes 9 entre las 8 y las 12 horas

0
CEyS Mariano Moreno informa a sus usuarios que el viernes 9 de enero de 2026, se llevará a cabo un corte de energía programado en las localidades de Carlos María Naón, Dennehy y zonas rurales aledañas, debido a tareas de mantenimiento en las líneas de Media Tensión.

El corte tendrá lugar entre las 08:00 y las 12:00 hs, y afectará a los usuarios de estas áreas durante ese lapso de tiempo. La medida responde a la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica con el objetivo de mejorar la calidad y la seguridad del servicio.

Desde la empresa se ha señalado que, en caso de que las condiciones climáticas sean adversas, el corte será postergado hasta nuevo aviso. Por lo tanto, los vecinos de las zonas mencionadas deberán estar atentos a posibles actualizaciones de parte de la empresa distribuidora.

CEyS Mariano Moreno agradece la comprensión de sus usuarios y reitera la importancia de estos trabajos para asegurar un servicio eléctrico más eficiente y seguro en la región. En caso de dudas o consultas, se recomienda ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de la prestadora del servicio.

