Actualización del Programa Envión: nuevas actividades para jóvenes en 2026

El Programa Envión presenta novedades para el 2026 con nuevos horarios y una variada propuesta de actividades destinadas a jóvenes de entre 12 y 21 años. Este año, las opciones se amplían para ofrecer un abanico de propuestas recreativas, culturales y deportivas que buscan generar un espacio de integración y aprendizaje para los adolescentes del distrito.

Entre las actividades más destacadas se incluyen talleres creativos como macramé y circo, así como deportes inclusivos como boccia y skate. Además, se incorporan encuentros de bienestar con ejercicios aeróbicos, en un entorno que fomenta tanto el desarrollo físico como emocional de los participantes.

Las iniciativas están pensadas para fortalecer lazos entre los jóvenes, promover la participación activa en la comunidad y brindarles herramientas para su desarrollo integral. Los interesados pueden obtener más información sobre los horarios y lugares de las actividades a través de las sedes del programa o en los canales oficiales de la municipalidad.