miércoles, enero 7, 2026
31.9 C
Nueve de Julio
General

Siguen trabajos de reparación de calles en distintas zonas de la ciudad

Las mejoras viales en varios puntos hacen a una circulación más segura.

0
A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúan las tareas de bacheo en diversos sectores de la planta urbana de Nueve de Julio. Actualmente, se trabaja en la intersección de Urquiza y Corrientes, donde el tránsito se encuentra reducido, por lo que se solicita a los conductores que transiten con precaución.

Además, se han realizado trabajos similares en las intersecciones de Ramón N. Poratti y Roca, así como en Rastreador Fournier y las vías. Estos trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en toda la ciudad. Se recuerda a los vecinos y conductores estar atentos a los desvíos y señales de tránsito.

