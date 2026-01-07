Siguen trabajos de reparación de calles en distintas zonas de la ciudad

- Advertisement -

A través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúan las tareas de bacheo en diversos sectores de la planta urbana de Nueve de Julio. Actualmente, se trabaja en la intersección de Urquiza y Corrientes, donde el tránsito se encuentra reducido, por lo que se solicita a los conductores que transiten con precaución.

Además, se han realizado trabajos similares en las intersecciones de Ramón N. Poratti y Roca, así como en Rastreador Fournier y las vías. Estos trabajos tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en toda la ciudad. Se recuerda a los vecinos y conductores estar atentos a los desvíos y señales de tránsito.