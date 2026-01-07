miércoles, enero 7, 2026
30.4 C
Nueve de Julio
General

Se alejó el Director del Albergue Canino de la comuna nuevejuliense

El médico veterinario Marcel Arostegui ha decidido alejarse de la función pública

0
Este miércoles se conoció que el reconocido médico veterinario Marcelo Arostegui fue alejado de la Dirección del Albergue Canino, cargo que desempeñaba hasta el momento. Arostegui, en este mes de enero estaba cumpliendo dos años al frente de la Direción. Había asumido en el año 2023.

El Albergue Canino, que en la actualidad opera en el edificio que anteriormente albergaba al Centro de Atención Primaria en la Salud (CAPS) en el Barrio Alborada, Avellaneda y Heredia, continuará funcionando, aunque aún se desconocen los detalles de su reemplazo.

Desde su apertura, el albergue ha sido un espacio fundamental para la protección y cuidado de animales callejeros, brindando atención veterinaria y buscando hogares responsables para los perros y gatos que allí residen.

