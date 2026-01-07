Reparto de Coparticipación Bonaerense: El interior suma puntos mientras que el Conurbano disminuye

- Advertisement -

El Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires publicó hoy la actualización del Coeficiente Único de Distribución (CUD), el indicador utilizado para la asignación de los fondos de coparticipación a los municipios bonaerenses. Con esta nueva distribución, se reconfigura el panorama económico de las comunas, dejando a los municipios del interior como los grandes beneficiados, mientras que varios del conurbano, especialmente del conurbano norte, registran importantes pérdidas.

El CUD es un índice utilizado para calcular la porción de los recursos provinciales que recibe cada municipio anualmente, con base en factores como la población, la superficie territorial y la producción en salud. Este año, su relevancia es aún mayor ya que también afecta el reparto del 70% del fondo especial destinado a fortalecer las finanzas locales, que asciende a $350.000 millones. Esta partida había sido aprobada por la Legislatura en el marco de la autorización para la toma de deuda por parte del gobierno de Axel Kicillof.

En cuanto a los ganadores, el interior de la provincia se destaca con un incremento en su participación en el reparto de fondos. Municipios como Chacabuco (+15,68%), Campana (+12,50%) y Capitán Sarmiento (+10,62%) son los que más ganan en este ajuste. A ellos se suman Exaltación de la Cruz (+10,55%), General Rodríguez (+6,71%), Dolores (+6,01%), Marcos Paz (+5,72%), Escobar (+5,09%), Adolfo Alsina (+4,61%) y Suipacha (+4,43%).

Por otro lado, varios municipios del conurbano se ven desfavorecidos por la actualización. Los más perjudicados incluyen a Vicente López (-4,02%), General Madariaga, Leandro N. Alem, Pinamar, Pila, Ezeiza, San Isidro, Tordillo, Maipú y Florentino Ameghino, todos con una pérdida del 5%, el máximo permitido por la ley vigente.

El nuevo mapa de distribución refleja las tensiones económicas actuales, donde las comunas enfrentan crecientes demandas por parte de sus poblaciones y, a su vez, se ven impactadas por un recorte de las transferencias nacionales. Este fenómeno también ha aumentado la presión sobre los servicios locales, especialmente los hospitales municipales, cuya financiación depende en gran medida de estos fondos provinciales.

Con el año 2026 recién comenzando, las expectativas están puestas en cómo estos cambios afectarán la capacidad de los municipios para hacer frente a los desafíos económicos y sociales que se avecinan. La actualización del CUD se presenta como una herramienta crucial en el difícil panorama financiero de la provincia.