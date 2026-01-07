Nueve de Julio avanza en las obras en caminos a pesar de poca maquinaria y el retiro de los equipos nacionales

A pesar de cun clima inestable y la falta de maquinaria operativa, el municipio de Nueve de Julio sigue adelante con los trabajos de rehabilitación de caminos y mejoras en la infraestructura vial rural. En u’Despertate’ por Cadena Nueve y Maxima 89.9, Juan Pablo Boufflet, Secretario de Obras y Servicios Públicos, ofreció un balance detallado sobre los proyectos en curso y los desafíos que enfrenta el distrito.

El funcionario destacó que el clima favorable de diciembre permitió un avance en la recuperación de varios caminos afectados por las inundaciones, aunque la retirada de la maquinaria proporcionada por Nación y Provincia representa una limitación significativa. “Hoy contamos con menos equipos operativos, lo que dificulta mantener el ritmo de trabajo que necesitamos”, señaló Boufflet.

A pesar de ello, el distrito ha logrado mejorar la conectividad entre sus localidades, con la mayoría de ellas ya conectadas por al menos tres o cuatro caminos. Zonas como el Chajá y Quiroga, que habían quedado severamente afectadas por las lluvias, están siendo rehabilitadas progresivamente. Sin embargo, la escasez de máquinas y los problemas técnicos en varias de las que aún están en funcionamiento continúan siendo un desafío.

Uno de los proyectos clave en curso es la Cuenca del Salado, que lleva más de 20 años de ejecución y es fundamental para prevenir inundaciones futuras. Boufflet hizo hincapié en que la finalización de esta obra, junto con la del Nodo Bragado, será crucial para mejorar la infraestructura regional y garantizar la seguridad hídrica en el largo plazo.

“El apoyo de los vecinos ha sido fundamental. Sin su colaboración con maquinaria y mano de obra, muchos de estos trabajos no habrían avanzado tan rápido”, afirmó Boufflet, quien también agradeció el esfuerzo de la comunidad en tiempos de crisis.

A pesar de la buena voluntad y el trabajo conjunto, el Secretario reconoció que el municipio no podrá cumplir con todos los pedidos de obra debido a los limitados recursos disponibles. “Tenemos más de 200 solicitudes y solo unos pocos equipos disponibles, por lo que algunas obras deberán esperar”, concluyó.

El panorama sigue siendo desafiante, pero el compromiso del municipio y la colaboración de la comunidad están asegurando que las obras continúen avanzando, con la esperanza de que la infraestructura del distrito se fortalezca para enfrentar futuras emergencias.