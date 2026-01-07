Nación avanzaría con la privatización de servicios en cinco grandes hospitales en la Provincia

El gobierno nacional estudia avanzar con un cambio profundo en la administración de cinco hospitales de alta complejidad ubicados en la provincia de Buenos Aires, que actualmente gestiona de manera conjunta con el Ejecutivo bonaerense. La iniciativa, que aún no fue anunciada oficialmente, contempla la implementación de un sistema de gestión privada mediante concesiones, bajo un esquema de pago por cápitas, lo que ya encendió alarmas en el sector gremial de la salud.

Los hospitales involucrados forman parte del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de administración mixta entre Nación y Provincia. Se trata del hospital “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” de La Matanza; el “Presidente Néstor Kirchner”, también en ese distrito; el hospital “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y el hospital “El Cruce Dr. Néstor Kirchner”, ubicado en Florencio Varela, uno de los centros de mayor complejidad del Conurbano.

Según admitieron fuentes oficiales al diario La Nación, el Ejecutivo analiza distintas alternativas de administración para estos establecimientos y la opción con mayores probabilidades es la aplicación del denominado “modelo español”. Este esquema implica concesionar la gestión hospitalaria a empresas privadas, financiadas a través de un sistema de cápitas que, en teoría, garantizaría la atención de los sectores más vulnerables mediante aportes de obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Un modelo alineado con el ajuste

La posible privatización se inscribe en la política de reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente sobre el Estado nacional: Nación cubre el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y cerca del 70% en los otros cuatro centros. En el caso del hospital “Presidente Néstor Kirchner”, el municipio de La Matanza aporta un 3% adicional.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras opciones, como el traspaso completo de los hospitales a la órbita provincial. Sin embargo, fuentes del sector sanitario señalaron a la agencia DIB que la alternativa más firme sigue siendo la concesión privada, bajo la premisa de que los hospitales podrían sostenerse con financiamiento del sistema de salud privado.

Una de las principales incógnitas es el instrumento legal que podría utilizar el Gobierno para avanzar. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, un cambio de este tipo debería debatirse en el Congreso. No obstante, en la Casa Rosada no descartan avanzar mediante un decreto para evitar una discusión parlamentaria, en un contexto sensible tras el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.

Tensiones con la Provincia

En la actualidad, los hospitales cuentan con direcciones designadas por Nación y consejos de administración en los que la Provincia tiene representación minoritaria. La convivencia entre ambas gestiones ha sido conflictiva. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, niega, aunque admite la existencia de partidas impagas.

En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar completamente los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense se mantiene en silencio.

Rechazo gremial y advertencias

La reacción más contundente llegó desde el sector sindical. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) expresó su rechazo a la iniciativa y advirtió que la privatización “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud”.

“Esta alternativa pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad”, señaló la entidad en un comunicado. Además, denunció que la medida se inscribe en una “política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento” de los hospitales públicos.

El secretario general de FESINTRAS, Pablo Maciel, remarcó que la situación de los hospitales SAMIC es especialmente crítica por su alta dependencia del financiamiento nacional y alertó que las consecuencias del ajuste ya se perciben en el funcionamiento cotidiano de los centros de salud.

Mientras el Gobierno avanza en el análisis de las opciones, el debate sobre el futuro de estos hospitales promete escalar y convertirse en un nuevo foco de conflicto político y social en torno al sistema de salud pública.