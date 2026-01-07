miércoles, enero 7, 2026
31.9 C
Nueve de Julio
General

La CEyS programó un corte de energía en un sector de la Ruta 5

Será este jueves 8 entre las 06:00 a 11:30 hs. de la mañana

Este jueves 8 de enero de 2026, de 06:00 a 11:30 horas, se llevará a cabo un corte de energía programado en la zona de CEyS Mariano Moreno, específicamente en la altura de la Ruta 5. Este corte es parte de tareas de mantenimiento esenciales para asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

La zona afectada está claramente marcada en la imagen adjunta, donde las líneas rojas indican el área precisa que experimentará la interrupción.

Es importante tener en cuenta que si las condiciones climáticas resultan desfavorables, las tareas de mantenimiento se suspenderán y se reprogramarán para otra fecha, sin previo aviso.

Agradecemos la comprensión de los usuarios y recordamos estar atentos a cualquier actualización relacionada con este corte programado.

