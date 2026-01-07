El Consumo de Leche cayó un 12% y se opta por marcas más económicas

La venta de leche y productos lácteos cayó un 12,7% en noviembre, de acuerdo con datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Este descenso es un reflejo de la continuidad de la recesión económica que afecta el poder adquisitivo de las familias, interrumpiendo el leve repunte registrado en la primera mitad de 2025.

El informe indica que, al medir el volumen total comercializado de leche en litros, la caída es del 12,7%, mientras que si se considera la leche equivalente, la caída asciende al 16,7%. En términos generales, el descenso en el consumo se estima en un 14%, una cifra que se compara con el mismo mes de 2024, cuando el descenso interanual fue de 3,6% en volumen y 5,6% en leche equivalente.

Causas del Descenso

El Observatorio de la Cadena Láctea aclara que, a pesar de ser un producto esencial con baja elasticidad en la demanda, la caída en el consumo responde directamente a la disminución del ingreso disponible en los hogares. Esto es, el dinero que queda después de cubrir los gastos fijos, como alquileres, servicios y alimentos básicos.

Cambio en los Hábitos de Consumo

Además, el informe destaca un cambio significativo en los hábitos de consumo. Las familias, ante la falta de poder adquisitivo, han comenzado a reemplazar las marcas tradicionales por opciones más económicas. En particular, ha crecido la demanda de lácteos de menor precio, incluyendo bebidas con base láctea, margarinas y productos de menor calidad. Los lácteos “puros” también se vieron afectados, y se registró un aumento de ventas informales, lo que no siempre queda reflejado en las estadísticas oficiales.

Recuperación Parcial en Productos de Mayor Valor

Si bien los productos lácteos de mayor valor agregado, como yogures, postres y leches saborizadas, experimentaron una recuperación en noviembre, estos continúan lejos de nivelarse con las caídas dramáticas sufridas en 2024. Algunos de estos productos llegaron a caer a niveles similares a los de la pandemia, y aún no logran recuperar su demanda anterior.

Perspectivas para 2026

A medida que se acercan los primeros meses de 2026, las perspectivas para el consumo de leche en Argentina siguen siendo inciertas. Si bien la caída del consumo es un fenómeno a corto plazo, los expertos alertan que el comportamiento de los hogares podría no mejorar rápidamente debido a la continuidad de la crisis económica que afecta a gran parte de la población.

Este nuevo panorama plantea desafíos para la industria láctea, que enfrenta no solo una baja en las ventas, sino también un cambio profundo en las preferencias de los consumidores, que cada vez más se inclinan hacia productos más económicos y alternativas informales.