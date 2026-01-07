David García sobre los incendios en La Pampa: “El fuego no perdona, necesitamos más conciencia y prevención”

- Advertisement -

En medio de una temporada de incendios forestales que afecta a varias provincias, David García, Director de Defensa Civil del Gobierno de La Pampa, dialogó con Despertate por Cadena Nueve, Visión Plus y Máxima 89.9 sobre los graves focos de incendio que se están registrando en la provincia. En sus declaraciones, destacó que si bien algunos incendios son provocados accidentalmente, como el caso de colillas de cigarrillos arrojadas desde vehículos en movimiento, otros tienen connotaciones más complejas, como el reciente incendio cerca del aeropuerto de Santa Rosa.

“Ya veníamos advirtiendo desde el inicio de la temporada, en noviembre, que íbamos a tener un verano muy caluroso, con temperaturas extremas y una sequía prolongada”, comentó García. La falta de lluvias sostenidas y las altas temperaturas están creando un caldo de cultivo ideal para que los incendios se propagen rápidamente. Según el Director de Defensa Civil, la situación se agrava en algunas áreas donde el pasto está seco, alcanzando alturas que favorecen la propagación del fuego.

Con la ola de calor que azotó la región la semana pasada, con temperaturas superiores a los 42 grados, los incendios se desataron con mayor virulencia. Sin embargo, García destacó que, a pesar de las adversidades, no se registran focos activos en la actualidad, gracias a la intervención de brigadistas y las lluvias dispersas que se produjeron en las últimas horas. Aún así, remarcó que las condiciones podrían cambiar si la temperatura se eleva nuevamente y si no se toman medidas preventivas.

La importancia de las picadas internas y perimetrales

Uno de los puntos clave que subrayó García fue la necesidad de mantener las picadas internas y perimetrales en los campos. “Es fundamental que los productores agropecuarios aseguren que las picadas internas de sus campos estén correctamente hechas, porque de lo contrario, el fuego puede avanzar rápidamente. Las picadas perimetrales son responsabilidad de Defensa Civil, pero las internas deben ser gestionadas por los propietarios de los terrenos”, explicó.

Estas picadas son cortafuegos que ayudan a frenar el avance de las llamas y se deben realizar antes del inicio de la temporada estival. En este sentido, García también pidió que, además de la preparación técnica, la comunidad en general sea consciente del impacto de las actividades cotidianas, como tirar colillas de cigarrillos o encender fogatas en lugares no habilitados, prácticas que pueden resultar en tragedias.

Recomendaciones a los viajeros

La temporada de vacaciones ha generado un aumento en el tránsito por la provincia, y García hizo un llamado especial a los viajeros para que extremen las precauciones. “Si ven columnas de humo o notan algún foco de incendio, deben comunicarlo de inmediato a la policía llamando al 101, que es el número de emergencia en La Pampa. Además, les pedimos que respeten las indicaciones sobre las fogatas y que no arrojen colillas en las rutas”, recomendó.

Una situación preocupante, pero controlable

Por último, García dejó en claro que, si bien la situación es preocupante, el trabajo coordinado entre Defensa Civil, bomberos y productores está permitiendo mitigar los daños. “Llevamos 140.000 hectáreas afectadas, lo que se encuentra dentro de los rangos normales de la vasta llanura pampeana. A pesar de la magnitud, se está trabajando bien”, concluyó el director, mientras instaba a la población a mantener la calma y a seguir las recomendaciones para evitar nuevos incendios.

Contactos de emergencia en La Pampa:

Número de emergencia: 101 (Policía de La Pampa)

Recomendaciones:

Evitar tirar colillas de cigarrillos en rutas y caminos.

No hacer fogatas fuera de los lugares habilitados.

Mantener las picadas internas y perimetrales en los campos antes de la temporada estival.

La situación de incendios en La Pampa sigue siendo un desafío, pero con la colaboración de todos, se espera poder reducir la magnitud de los daños y proteger tanto a la población como al medio ambiente.