Comienza la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través del área de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, informa que a partir del lunes 12 de enero se dará inicio a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada exclusivamente a embarazadas que se encuentren cursando las semanas 32 a 36 de gestación.

La campaña se llevará a cabo en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la planta urbana, de lunes a viernes, de 8 a 18 hs., y será por orden de llegada.

¿Qué es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)?

El Virus Sincicial Respiratorio es uno de los principales causantes de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños/as pequeños. Aunque la mayoría de los casos se resuelven de forma leve, entre el 20 y 30% de los niños puede desarrollar complicaciones graves, como bronquiolitis o neumonía, durante la primera infección.

¿Cómo se transmite el VSR?

El VSR se transmite principalmente a través de las secreciones respiratorias (gotitas) expulsadas por las personas infectadas al toser o estornudar, así como por contacto directo. Durante los meses de otoño e invierno, aumenta la circulación del virus, lo que genera un alza en las consultas pediátricas y en las internaciones, especialmente entre los niños y niñas menores de 1 año.

¿Cuáles son los síntomas del VSR?

Los síntomas del VSR son similares a los de un resfriado común, como tos, fiebre y dificultad para respirar. Sin embargo, este virus es la principal causa de bronquiolitis o neumonía en los lactantes menores de 6 meses.

¿Cómo se previene el VSR?

Aunque existen varias medidas cotidianas que ayudan a reducir la propagación del virus, como permanecer en casa cuando se está enfermo, cubrirse al toser o estornudar, y lavarse las manos con frecuencia, en el caso de los lactantes menores de 6 meses, la vacunación materna es una de las formas más efectivas de prevenir la enfermedad. La vacuna se aplica entre las semanas 32 y 36 de gestación, proporcionando protección al bebé a través del pasaje transplacentario de anticuerpos.

Se recuerda a todas las embarazadas que se encuentren dentro del rango de semanas mencionado que aprovechen esta oportunidad para proteger a sus bebés contra el VSR y otras enfermedades respiratorias graves.

Para más información, se recomienda comunicarse con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o con la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio.