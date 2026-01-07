Alejo Fabiano: Joven economista nuevejuliense aporta una perspectivas en inversiones y geopolítica global

En la mañana de este 7 de enero, el programa radial Despertate que se emite por Cadena Nueve, Visión Plus y Máxima 89.9 recibió la visita de Alejo Fabiano, un economista nuevejuliense con una destacada presencia en las redes sociales, orientando a inversionistas sobre la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica. La charla, conducida por Gustavo Tinetti, abordó temas de gran relevancia, como la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el impacto de estos movimientos en el mercado global del petróleo.

Fabiano, quien se ha ganado el respeto por su sólida preparación académica y su enfoque práctico, explicó cómo la situación actual de Venezuela y su relación con Estados Unidos podría repercutir en los mercados internacionales. Destacó que el interés principal de Estados Unidos en la región parece estar centrado en el petróleo, particularmente en las vastas reservas venezolanas. A través de la petrolera Chevron, Estados Unidos ha incrementado su presencia en Venezuela, lo que ha provocado una serie de conflictos políticos y económicos, como el reciente intento de captura de Nicolás Maduro.

“El conflicto en Venezuela no solo es político, también es geopolítico. Estados Unidos tiene un interés claro en el petróleo, y eso ha transformado la región. La intervención de Trump rompió con muchas normas jurídicas internacionales, y lo que estamos viendo ahora es un cambio en las reglas del juego a nivel global”, explicó Fabiano.

La conversación también giró en torno al impacto que estos movimientos podrían tener en los mercados internacionales, especialmente en los precios del petróleo. Fabiano subrayó que, si bien la situación es incierta, los precios del crudo podrían bajar, lo que tendría efectos directos sobre empresas como YPF, Vista y otras en Argentina, especialmente aquellas involucradas en la explotación de Vaca Muerta, un yacimiento de petróleo no convencional que ha sido considerado clave para el futuro energético del país.

Vaca Muerta y el Rol de Argentina:

Fabiano destacó que, a pesar de los cambios en el mercado global, las perspectivas para Argentina en términos energéticos siguen siendo prometedoras. Sin embargo, advirtió que el precio del petróleo internacional podría afectar las proyecciones para empresas como YPF, que recientemente ha enfrentado fluctuaciones en sus valores de acción debido a la caída en los precios del crudo.

“Vaca Muerta sigue siendo una de las mayores oportunidades que tiene Argentina. La producción de gas y petróleo en la región está batiendo récords, y a pesar de la presión internacional sobre los precios, la balanza energética argentina sigue siendo positiva”, comentó Fabiano.

El Papel de China y los Desafíos Geopolíticos:

Otro aspecto clave en la charla fue el papel de China en la geopolítica de América Latina, especialmente en relación con Venezuela. Fabiano explicó que, aunque China sigue siendo un importante socio económico de Venezuela, está tomando una postura más cautelosa ante los movimientos de Estados Unidos. Según el economista, la estrategia de China de hacer negocios sin intervenir directamente en los asuntos políticos podría representar un modelo alternativo frente a la agresiva política exterior de Trump.

“China no necesita la confrontación directa. Su enfoque es económico, no militar. Esto le permite ganar terreno sin los costos que implica una guerra comercial o una intervención directa”, explicó Fabiano.

Perspectivas para los Inversores:

En términos de inversión, Fabiano orientó a los oyentes a tomar en cuenta tanto los factores internos como externos que afectan la economía global. Aconsejó cautela en la toma de decisiones, especialmente en un contexto de incertidumbre política y económica, como el que atraviesa América Latina en general. También recomendó diversificar las inversiones y estar atentos a los cambios en los precios del petróleo, que siguen siendo un indicador clave de la salud de la economía global.

“La clave para los inversores es entender los riesgos. Hoy estamos viendo mercados que suben y bajan en función de noticias geopolíticas. A pesar de la volatilidad, hay oportunidades, pero deben ser analizadas con cuidado. No hay que dejarse llevar por el miedo, pero tampoco por la euforia”, concluyó Fabiano.

Un Llamado a la Reflexión:

Al cierre de la entrevista, Alejo Fabiano se mostró optimista sobre el futuro de la economía argentina, pero también hizo un llamado a estar alertas ante los cambios que se están dando en el orden mundial. “La política internacional está cambiando rápidamente, y Argentina tiene que saber adaptarse para aprovechar las oportunidades que se presentan sin comprometer su soberanía y sus intereses a largo plazo”, expresó.

Fabiano, hijo de una familia de 9 de Julio, ha demostrado con sus estudios y publicaciones que es un referente emergente en el campo de la economía, con una mirada fresca y pragmática. Desde su participación en el programa, dejó claro que su enfoque es ayudar a los ciudadanos, empresarios y pequeños inversores a entender de manera sencilla los complejos escenarios económicos y a tomar decisiones informadas para el futuro.

Su promesa es seguir contribuyendo con su análisis, adaptado a las realidades locales y globales, para continuar guiando a quienes buscan generar un impacto positivo en sus finanzas.

Este análisis brindó una visión detallada de las complejidades actuales en la economía global y local. La charla con Alejo Fabiano permitió a los oyentes comprender cómo los movimientos geopolíticos, como la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pueden tener repercusiones en mercados claves y en las decisiones de inversión en Argentina.