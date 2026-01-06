Se realizan trabajos de bacheo en diferentes zonas de la Ciudad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Las obras de bacheo continúan avanzando en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y garantizar una circulación más segura para todos los vecinos. Actualmente, las tareas se concentran en puntos clave de la planta urbana, como la intersección de acceso Presidente Perón y Manuel Belgrano, donde el tránsito ha sido reducido debido a los trabajos en curso.

Este tipo de intervenciones son esenciales para reparar los baches y mejorar el estado de las calles, lo que contribuye tanto a la seguridad vial como a la comodidad de los conductores y peatones. Se recomienda a quienes transiten por las zonas en obras, hacerlo con precaución y respetando las señalizaciones correspondientes.

Además de la mencionada intersección, también se están llevando a cabo trabajos de bacheo en otros sectores de la ciudad, como en Ramón N. Poratti y Roca, y en la zona de Rastreador Fournier y las vías, donde las mejoras están orientadas a optimizar el tránsito y evitar accidentes.

Las tareas de reparación de calles son parte de un plan de mejora continua que busca optimizar la infraestructura urbana y brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de Nueve de Julio.