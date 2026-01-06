Las ventas en Reyes cayeron un 41,9% y el consumo sigue débil y fragmentado

Las ventas de comercios minoristas pymes durante el Día de los Reyes Magos mostraron un incremento moderado del 0,5% respecto al mismo día de 2025, pero el resultado no alcanzó las expectativas, reflejando un consumo débil y fragmentado. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio alcanzó los $36.656, un descenso significativo respecto a los $48.081 registrados el año anterior.

El gasto real, ajustado por la inflación interanual, cayó un 41,9%, lo que indica que el poder adquisitivo de los consumidores se vio afectado, a pesar de las promociones agresivas de los comercios. Las ofertas, que incluían descuentos del 20% al 40%, promociones 2×1 y cuotas sin interés, no lograron impulsar una mayor demanda, especialmente si se compara con las ventas de Navidad. El patrón de consumo evidenció un fuerte predominio del uso de tarjetas de crédito, mientras que el pago en efectivo fue casi nulo.

A nivel general, el 82,2% de los negocios reportaron ventas iguales o peores a lo esperado, mientras que solo un 17,8% experimentó un resultado más favorable. A pesar de comprar más unidades, los consumidores optaron por productos de menor valor, lo que refleja el impacto de los ingresos ajustados y la competencia de los comercios en línea.

Entre los sectores más destacados, el de librerías fue el que registró el mayor crecimiento, con un aumento del 5%, seguido por equipos de audio, video, celulares y accesorios (1,1%) y juguetería (0,9%). Por otro lado, sectores como indumentaria y marroquinería experimentaron caídas de 2,5% y 1,1%, respectivamente.

La cercanía temporal con las celebraciones de Navidad y la intensificación de las compras por medios online han influido negativamente en el desempeño de muchos rubros, que vieron reducida la relevancia de la celebración de Reyes en comparación con otros años.

Este comportamiento de consumo refleja una tendencia creciente hacia el ahorro y la prudencia, con un consumidor cada vez más cauteloso y con menos capacidad de gasto.