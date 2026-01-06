Las uniones convivenciales ganan espacio a los casamientos tanto civiles como religiosos

En 2025, el número de matrimonios en la Provincia de Buenos Aires experimentó una caída del 10% respecto a 2024, alcanzando un total de 45.707 casamientos. Esta cifra representa una disminución continuada en comparación con años anteriores. Por ejemplo, en 2024 se registraron 50.874 matrimonios, y en 2022 fueron 54.311, lo que da cuenta de una caída del 22% en apenas tres años. De hecho, la cifra de 2025 es comparable a la de 2021, cuando los casamientos fueron limitados debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19.

Aunque este descenso es evidente en la Provincia de Buenos Aires, también es un fenómeno nacional, con menos de la mitad de los matrimonios que se celebraban en 1980. Sin embargo, hay un dato que destaca: las uniones convivenciales han ganado terreno. En 2025, se registraron 40.869 uniones convivenciales, lo que representa un aumento del 16,8% respecto a 2020.

Radiografía de los Matrimonios

Según los datos recolectados por la Agencia DIB a partir del Registro de las Personas bonaerense, un análisis de los matrimonios de los últimos seis años revela algunas características interesantes:

El 85% de los matrimonios fueron entre personas solteras, el 12,2% entre personas divorciadas, y solo el 2,8% entre viudos.

En términos de género, el 98% de los matrimonios fueron entre un hombre y una mujer, mientras que solo el 1,2% involucraron a dos mujeres y el 0,8% a dos hombres.

La mayoría de los matrimonios se celebraron entre los 30 y 39 años (34%), seguidos por los de 20 a 29 años (26,7%) y los de 40 a 49 años (19,6%). Un dato curioso es que casi uno de cada diez matrimonios involucra a personas mayores de 60 años.

En términos geográficos, los distritos con mayor número de matrimonios fueron La Matanza, La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y Quilmes. Sin embargo, en muchas localidades, los matrimonios disminuyeron en comparación con el año anterior, aunque algunos municipios como 25 de Mayo, Berisso, y Tandil vieron un aumento en la cantidad de bodas.

Matrimonio vs. Unión Convivencial: Diferencias Legales

La disminución de los matrimonios tradicionales podría estar vinculada a cambios culturales y a dificultades económicas que afectan las decisiones de las parejas. Sin embargo, es importante que las personas comprendan que la elección entre matrimonio y unión convivencial implica diferencias legales significativas.

Matrimonio:

Produce efectos legales automáticos, como la comunidad de bienes (gananciales), protección de la vivienda familiar, responsabilidad frente a deudas y derechos sucesorios.

El cónyuge (esposo o esposa) tiene derechos legales, como la herencia y la protección en caso de fallecimiento o separación.

Unión Convivencial:

Solo produce efectos legales si está registrada y si la pareja firma pactos específicos.

El régimen patrimonial predeterminado es la separación de bienes, a menos que exista un pacto registrado.

La protección de la vivienda solo existe si la unión está debidamente registrada.

En cuanto a la herencia, el conviviente no tiene derechos automáticos sobre la herencia, a diferencia del cónyuge.

Si bien las uniones convivenciales ofrecen mayor flexibilidad, las parejas que eligen esta forma de vinculación deben tener en cuenta que no cuentan con las mismas protecciones legales que el matrimonio, salvo que se registren adecuadamente.

En la Provincia de Buenos Aires, el matrimonio continúa en descenso, mientras que las uniones convivenciales están en ascenso. Esta tendencia refleja cambios culturales y sociales, aunque las diferencias legales entre ambos tipos de relación son claras y no deben ser pasadas por alto. Mientras las parejas continúan redefiniendo la institución del matrimonio, la protección legal sigue siendo un factor clave a considerar.