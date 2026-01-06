Inundaciones: la Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en más de una decena de distritos bonaerenses

- Advertisement -

Las inundaciones continúan afectando a miles de hectáreas productivas en la provincia de Buenos Aires y, ante la persistencia del daño, el Gobierno bonaerense resolvió prorrogar y ampliar la declaración de emergencia agropecuaria en más de una decena de distritos del interior provincial.

Mediante distintos decretos publicados en el Boletín Oficial, la Provincia declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en los partidos de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. En el caso de Pehuajó, la medida alcanza a la totalidad de sus circunscripciones, mientras que en los restantes distritos se aplica sobre amplias zonas rurales determinadas por circunscripción catastral.

A su vez, la emergencia fue establecida para la mayor parte de las circunscripciones rurales de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de los excesos hídricos obligó a implementar un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

El paquete de medidas incluye además la prórroga de la emergencia agropecuaria en los partidos de General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde el régimen vigente fue extendido hasta fines de abril de 2026. En tanto, otro decreto prorrogó la emergencia en Roque Pérez, específicamente en las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII, para el período que va del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero del próximo año.

Según la fundamentación oficial, las condiciones que motivaron las declaraciones originales “no solo no se revirtieron, sino que continúan afectando de manera significativa la capacidad productiva de los establecimientos rurales”, de acuerdo con evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos realizados en campo.

Con estas resoluciones, los productores alcanzados podrán acceder a exenciones impositivas en el Impuesto Inmobiliario Rural y a líneas de financiamiento con condiciones preferenciales a través del Banco Provincia, en un intento por aliviar el impacto económico que generan las inundaciones en el sector agropecuario bonaerense.