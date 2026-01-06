Incendio fatal en Olavarría: dos muertos y decenas de heridos en un geriátrico del barrio Isaura

- Advertisement -

En la noche de este lunes, un devastador incendio arrasó con un geriátrico en el barrio Isaura de la ciudad bonaerense de Olavarría, causando la muerte de dos personas y dejando a 42 heridas, entre ellas seis bomberos voluntarios.

El fuego comenzó a las 21:30 y rápidamente se propagó por el primer piso del establecimiento, lo que obligó a una urgente evacuación de los residentes, en su mayoría personas de avanzada edad.

Los dos fallecidos fueron identificados como Estela Tachela (82) y Delia García (96). En el lugar se desplegaron más de 40 bomberos, quienes lograron controlar el incendio y rescatar a los afectados.

El operativo también incluyó una veintena de ambulancias que trasladaron a los heridos a hospitales de la zona. Varios de los pacientes continúan en estado grave, y algunos se encuentran internados en terapia intensiva.

El incendio aún está bajo investigación, aunque las autoridades locales han señalado que el geriátrico contaba con la habilitación correspondiente. Mientras tanto, el municipio continúa con el seguimiento de los afectados y ha suspendido la licencia del intendente para que pueda manejar la emergencia.