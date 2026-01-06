martes, enero 6, 2026
General

Comenzó el Programa de Actividades Acuáticas para personas con discapacidad

Es de las Direcciones de Discapacidad y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, y se realiza en el Club Centro Empleados de Comercio en la busqueda por promover la inclusión, el bienestar y la actividad física en un entorno adaptado y recreativo, favoreciendo el desarrollo integral de los participantes.

Las Direcciones de Discapacidad y Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio dieron el puntapié inicial a un importante programa destinado a personas con discapacidad mayores de edad. Las actividades acuáticas, que se desarrollarán en el Club Centro Empleados de Comercio, tienen como principal objetivo promover la inclusión social, la salud y el bienestar de los participantes a través de ejercicios físicos en un ambiente adaptado.

El programa está diseñado para ofrecer espacios recreativos que faciliten la actividad física de una manera accesible y divertida. De este modo, se busca contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad, fomentando tanto su bienestar físico como emocional.

“Es una iniciativa pensada para que todas las personas puedan disfrutar de actividades físicas y recreativas, independientemente de sus capacidades. Queremos brindarles la oportunidad de vivir experiencias positivas en un entorno inclusivo y de bienestar”, comentó un representante de la Dirección de Discapacidad.

El programa se llevará a cabo en las modernas instalaciones del Club Centro Empleados de Comercio, que han sido adaptadas para brindar la máxima comodidad y seguridad a los participantes.

Con esta propuesta, la Municipalidad de Nueve de Julio continúa promoviendo la inclusión social y el acceso a actividades saludables para todos los ciudadanos, sin distinción. La propuesta ha sido muy bien recibida por la comunidad, quienes celebran la creación de espacios pensados para garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en actividades recreativas y deportivas.

