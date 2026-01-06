Alberto Larrañaga: ‘El Llamado a Licitación del Tramo 5 del Salado es una victoria para la Región y la Producción’

Este lunes, tal como informa CN, en una jornada relevante para la región, se concretó el esperado llamado a licitación para el Tramo 5 del río Salado. Esta obra, tan anhelada por los productores y habitantes del interior bonaerense, promete transformar la capacidad hidráulica de una vasta área productiva, actualmente golpeada por la falta de infraestructura adecuada para la gestión de aguas.

En diálogo con el equipo de Despertate, por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Maxima 89.9, Alberto Larrañaga, quien ha sido un férreo defensor de la obra desde sus inicios en los años 90, expresó su satisfacción por este avance. “Comenzar el año con una noticia de esta magnitud es muy auspicioso. Sabíamos que este proceso iba a ser largo, pero ahora estamos viendo resultados concretos. El llamado a licitación es un paso fundamental para una obra que llevará tiempo, pero que es crucial para la región”, comentó el presidente del Consejo Honorario del Plan Maestro del Salado.

Larrañaga, también ex presidente de la Sociedad Rural de 25 de Mayo, destacó que, si bien la obra ha sido un proceso largo y complejo, es fundamental valorar los avances y el compromiso del gobierno provincial para concretar el Tramo 5. “A veces preferimos ver el vaso medio lleno. Sabemos que hay complejidades, pero lo importante es que esta licitación es un hecho concreto, que da esperanza a la producción y a las comunidades afectadas por las inundaciones”, expresó.

Una Obra de Estado que Supera los Gobiernos

Uno de los aspectos más destacables en la intervención de Larrañaga fue su reflexión sobre el carácter de “política de Estado” que debe tener esta obra. “No se trata solo de palabras, sino de hechos. Desde 2016, hemos visto un compromiso continuo de las autoridades provinciales y nacionales, que ha permitido avanzar con las obras. A pesar de los tiempos, hoy estamos ante una oportunidad histórica para la región”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Aguas de CARBAP aclaró que la licitación del Tramo 5 se articula con la reactivación parcial de las obras del Tramo 4.2, que habían quedado paralizadas. Larrañaga confía en que los tiempos de ejecución de ambos tramos podrán complementarse de manera eficiente, permitiendo que las obras se sincronicen para beneficiar a toda la región. “Es fundamental que Nación termine la reactivación total del Tramo 4.2, lo cual es vital para que todo el plan se ejecute de manera coherente”, dijo.

El Impacto de la Obra: Recuperación de Tierras y Desarrollo Productivo

En términos de impacto, la obra del Tramo 5 no solo representa una mejora en la infraestructura hídrica, sino que tiene un fuerte componente productivo. “Esta obra permitirá recuperar hectáreas de tierras que hoy están anegadas y son improductivas. Los productores podrán volver a utilizarlas para la actividad agropecuaria, lo que significará un impulso económico para la región”, detalló Larrañaga.

Sin embargo, el dirigente recordó que el dragado del río Salado es solo una parte del proceso. “El Plan Maestro no estará completo hasta que se realicen las obras complementarias, necesarias para mejorar la conducción del agua en las áreas que están alejadas del río”, explicó. Este detalle es fundamental para entender la magnitud del desafío, ya que muchos arroyos y cauces secundarios aún necesitan ser readecuados para permitir un flujo adecuado de aguas y evitar inundaciones futuras.

Larrañaga puso como ejemplo la situación de Bolívar, una ciudad que, a pesar de la intervención en el río Salado, sigue sufriendo graves inundaciones debido a la falta de infraestructura adecuada en los cauces secundarios. “Este es un desafío enorme, pero estamos convencidos de que con la continuidad de las obras, el plan podrá ofrecer soluciones definitivas para la región”, concluyó.

El Futuro del Plan Maestro: Un Compromiso Ineludible

A pesar de los desafíos, Larrañaga se mostró optimista respecto a la culminación del Plan Maestro del Salado. “Esto es como los que plantan nogales, no sabemos si veremos los frutos, pero sabemos que estamos trabajando por algo mucho más grande que nosotros”, reflexionó, haciendo alusión a la necesidad de perseverancia y compromiso para lograr los objetivos a largo plazo.

El dirigente cerró la entrevista destacando el carácter federal de la obra, que no solo beneficiará a la provincia de Buenos Aires, sino también a partes de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis. “Esta es una megaobra de carácter federal que tendrá un impacto positivo en toda la región. Es una obra que estamos logrando gracias al compromiso tanto de la provincia como de la nación, y que será clave para el desarrollo productivo de todo el interior”, concluyó.

Con este llamado a licitación y los avances en la reactivación de los tramos anteriores, el Plan Maestro del Salado sigue avanzando, con la esperanza de ofrecer una solución definitiva a los problemas hídricos que han afectado a tantas generaciones de productores en la región.