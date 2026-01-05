Se recuerda la obligación de informar los recorridos de los equipos de fertilización para su autorización

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción, recuerda a todos los equipos de fertilización y aplicadores del sector agrícola la obligación de informar con anticipación los recorridos de circulación de maquinaria para su correspondiente autorización. Esta medida tiene como fin garantizar un adecuado ordenamiento del tránsito y, en particular, la seguridad vial.

Esta disposición está estipulada en la Ordenanza N° 7219, que regula la Aplicación de Agroquímicos, la cual establece que las maquinarias aplicadoras deben circular con las alas plegadas, sin picos colocados y sin productos en el tanque durante los traslados por caminos y zonas urbanas, denominadas “zona de exclusión”.

Además, la normativa contempla situaciones excepcionales, como la falta de caminos alternativos o el traslado de la maquinaria hacia talleres de reparación. En estos casos, los aplicadores deberán informar previamente sobre la circulación de la maquinaria para obtener la autorización correspondiente.

Para cumplir con esta obligación, los responsables de los equipos de fertilización deberán comunicarse con el Centro de Monitoreo Municipal, utilizando el número del programa “Ojos en Alerta” (02317-457954). Esta medida busca facilitar una correcta coordinación y prevención de posibles inconvenientes en la vía pública, contribuyendo al orden en el tránsito.

Desde el municipio se solicita la colaboración del sector productivo para el cumplimiento de la normativa vigente. La medida tiene como objetivo no solo preservar la seguridad de los vecinos, sino también favorecer una convivencia ordenada entre la actividad agrícola y la circulación urbana, un aspecto clave para la seguridad de todos.