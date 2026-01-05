Reporte de Feminicidios 2025: más muertes, mayor crueldad y odio de género en relación al año 2024

En 2025, el Observatorio del colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) reportó cifras que continúan reflejando la gravísima situación de violencia de género en Argentina.

Con 266 feminicidios registrados entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, el país mantiene una tasa alarmante de uno de estos crímenes cada 33 horas, superando en 11 casos los femicidios ocurridos en 2024.

A pesar de los esfuerzos por visibilizar la problemática y la implementación de leyes y programas de protección, los datos indican que la violencia de género sigue siendo una lacra profundamente arraigada. Este informe, que también incluye los crímenes trans y travesticidios, muestra que las mujeres siguen siendo las principales víctimas de esta violencia extrema, y que, en muchos casos, los agresores son parejas o exparejas de las víctimas.

Los números detallan una realidad aún más escalofriante: hubo 997 intentos de femicidio, 184 niños y adolescentes quedaron huérfanos por este tipo de crímenes, y las provincias de Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Chaco reportaron las tasas más altas de femicidios. Además, solo el 15% de las mujeres víctimas de femicidio había denunciado previamente a sus agresores, un porcentaje bajo y preocupante que pone en evidencia las barreras que enfrentan las mujeres para buscar protección.

MuMaLá, en su informe, alertó sobre el creciente odio de género y la mayor crueldad de los crímenes, con un aumento de torturas previas a los asesinatos y una extensión de los femicidios vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. La organización también denunció el incumplimiento por parte del gobierno nacional de las leyes y tratados en materia de género, lo que deja a las mujeres y diversidades sexuales en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Es urgente la declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género,” destacó MuMaLá en su comunicado, subrayando la necesidad de una respuesta efectiva y sistemática para enfrentar esta violencia que, según indican, solo ha aumentado en crueldad y territorialidad.

Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLá, hizo un llamado a la acción: “La eliminación de las políticas públicas contra la violencia machista y el negacionismo del Estado se reflejan directamente en los datos de este informe. La violencia de género más extrema sigue en aumento, mientras que la respuesta del Estado ha disminuido.”

Aguirre también agregó que la violencia de género está siendo alimentada por los discursos misóginos y el contexto de ajuste y misoginia institucional. “El odio de género ha pasado de las palabras a la acción, y las organizaciones seguimos acompañando a las víctimas, exigiendo políticas públicas que garanticen su protección de manera inmediata.”

Con estos alarmantes resultados, las organizaciones de derechos humanos y feministas insisten en la urgencia de declarar una emergencia nacional en violencia de género y de implementar medidas efectivas para proteger a las mujeres y las diversidades sexuales.