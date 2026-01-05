“Federico Aranda: “Se trabaja con fuerza, renovandos desafíos y por la seguridad y el bienestar de todos los vecinos”

- Advertisement -

El Secretario de Gobierno de Nueve de Julio, Federico Aranda, compartió en una entrevista exclusiva en “Despertate” por Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, un anális de los primeros días del año y los proyectos que se están llevando adelante en relación a os servicios municipales. Entre los temas tratados, se destacó el compromiso de la administración local con la seguridad, la paz social, y la economía municipal, a pesar de los retos que atraviesa el país y el propio municipioel distrito

Tránsito y seguridad en el foco

Uno de los temas más importantes abordados fue la renovación de las políticas de tránsito y seguridad, especialmente en relación con el uso de motos en el distrito. “Estamos trabajando mucho para reducir las hordas de motos que generan molestias. Ha sido un proceso de concientización, pero lo vemos con buenos resultados. Las motos con caños de escape adulterados ya no son un problema como antes”, explicó Aranda, quien destacó que la clave está en la educación y el trabajo conjunto con las familias.

La lucha contra la pirotecnia sonora

Otro tema clave fue la lucha contra la pirotecnia, que está prohibida en el municipio. A pesar de algunos incidentes durante las fiestas de fin de año, donde se detectaron fuegos artificiales con sonoridad en varios puntos de la ciudad, Aranda reafirmó el compromiso del gobierno local: “Nueve de Julio no va a tolerar más la pirotecnia. Trabajamos mucho en esta ordenanza para proteger a los sectores vulnerables, como las personas con discapacidad, y vamos a seguir actuando hasta llegar a la última persona que no respete esta norma.”

Gestión económica en tiempos difíciles

El Secretario también se refirió a la difícil situación económica que enfrenta el municipio, con una baja en la rentabilidad y una reducción en los pagos de tasas por parte de los vecinos. “El contexto nacional y provincial es complejo, pero seguimos trabajando todos los días para garantizar los servicios esenciales. Sabemos que todos necesitamos hacer nuestro aporte, y es fundamental que los ciudadanos contribuyan para mantener la ciudad en funcionamiento”, expresó Aranda.

El compromiso con los empleados municipales

En cuanto a la relación con los empleados municipales, Aranda destacó el esfuerzo de la municipalidad para cumplir con los pagos de sueldos, aguinaldos y horas extras, a pesar de las restricciones económicas. “Nunca estuvo en discusión que los empleados recibieran su sueldo y aguinaldo. Sabemos que las dificultades son muchas, pero nuestro compromiso con los trabajadores es total”, dijo, aclarando que los haberes de los empleados municipales están al día ya que se cancelaron el viernes 2 de enero.

Colaboración ciudadana

Por último, el Secretario de Gobierno destacó la colaboración de los vecinos, quienes se sumaron al trabajo de recolección de basura en el marco del para sospresivo de ATE el pasado 30 de diciembre donde funcionarios encabezados por la propia Jefa Comunal, Dra. Gentile, se hizo la tarea de rcolección de residuos. “La respuesta de la comunidad fue sorprendente y positiva. Muchas personas salieron a ayudarnos, y eso demuestra que en Nueve de Julio hay un espíritu de trabajo conjunto y solidaridad”, comentó Aranda.

A medida que el 2026 arranca, Federico Aranda reafirmó el compromiso del gobierno municipal de seguir trabajando para mejorar la ciudad, sin perder de vista los desafíos económicos y sociales que enfrenta. “Estamos en un camino de constante mejora, y aunque las discusiones no faltan, nuestra prioridad es el bienestar de todos los vecinos de Nueve de Julio”, concluyó.