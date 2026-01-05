Comenzaron las sanciones por aplicación de la nueva ordenanza ante infracciones de Tránsito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante el fin de semana, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio implementó una serie de operativos de control que resultaron en el secuestro de varias motocicletas. Las infracciones que motivaron los operativos estuvieron relacionadas principalmente con la falta de documentación obligatoria, la circulación de vehículos con escapes adulterados y la conducción temeraria, conocida popularmente como “hordas”, donde varios motociclistas transitan en manada a gran velocidad, poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás.

En este sentido, la nueva ordenanza sancionada por el municipio apunta a erradicar este tipo de conductas, imponiendo severas sanciones tanto para los conductores como para los propietarios de los vehículos involucrados. Además, se establece que los responsables de las infracciones, en caso de tratarse de menores de edad, tendrán la responsabilidad también sus padres o tutores. En los casos más graves, las multas aplicadas a los infractores serán triplicadas, y se procederá al secuestro de los motovehículos involucrados, no solo en los operativos de control, sino también aquellos que se encuentren estacionados de manera ilegal.

Una de las medidas más estrictas contempladas por la nueva normativa es la inhabilitación por un período de dos años para aquellos conductores que sean hallados responsables de estos actos. Asimismo, los infractores deberán cumplir con un programa de “probation”, consistente en realizar tareas comunitarias, como parte de la rehabilitación social.

El impacto de estas sanciones no se limita a las multas económicas o las inhabilitaciones, ya que los infractores serán incluidos en un registro oficial de infractores de tránsito. Este registro, además de impedirles acceder a cualquier tipo de asistencia social por parte del municipio, busca generar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las normas viales y la seguridad en las calles.

Con la puesta en marcha de esta nueva ordenanza, las autoridades de Nueve de Julio esperan reducir considerablemente los accidentes de tránsito y mejorar el orden y la seguridad en la ciudad y el distrito.