lunes, enero 5, 2026
32.3 C
Nueve de Julio
lunes, enero 5, 2026
32.3 C
Nueve de Julio
General

Atención Conductores Mayores de 71 Años: Nueva Recomendación para Renovar Licencia de Conducir

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que los vecinos mayores de 71 años deberán solicitar turno con una anticipación mínima de 45 días antes de la fecha de vencimiento de su licencia de conducir. Este procedimiento es esencial debido a la alta demanda de turnos y busca garantizar una atención eficiente.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que, para renovar su licencia de conducir, deben gestionar su turno con al menos 45 días de antelación al vencimiento de la misma. Este procedimiento puede ser realizado de forma personal o por otra persona en representación del titular, siempre que se presente tanto el DNI como la licencia de conducir vigente.

Desde el área municipal, se advierte sobre la alta demanda de turnos, lo que hace necesario realizar la gestión con tiempo para evitar inconvenientes y posibles demoras. Se recomienda a la comunidad que planifique con anticipación el trámite de renovación para poder recibir una atención más ágil y ordenada.

Además, la Oficina de Licencias asegura que sigue trabajando para optimizar la atención al público y subraya la importancia de cumplir con los plazos de renovación para mantener la vigencia de las licencias y garantizar la seguridad vial en el distrito.

Se hace un llamado a todos los conductores mayores de 71 años a que no dejen la renovación para último momento, para evitar cualquier inconveniente en la semana del vencimiento.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6092

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR