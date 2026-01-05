Atención Conductores Mayores de 71 Años: Nueva Recomendación para Renovar Licencia de Conducir

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que, para renovar su licencia de conducir, deben gestionar su turno con al menos 45 días de antelación al vencimiento de la misma. Este procedimiento puede ser realizado de forma personal o por otra persona en representación del titular, siempre que se presente tanto el DNI como la licencia de conducir vigente.

Desde el área municipal, se advierte sobre la alta demanda de turnos, lo que hace necesario realizar la gestión con tiempo para evitar inconvenientes y posibles demoras. Se recomienda a la comunidad que planifique con anticipación el trámite de renovación para poder recibir una atención más ágil y ordenada.

Además, la Oficina de Licencias asegura que sigue trabajando para optimizar la atención al público y subraya la importancia de cumplir con los plazos de renovación para mantener la vigencia de las licencias y garantizar la seguridad vial en el distrito.

Se hace un llamado a todos los conductores mayores de 71 años a que no dejen la renovación para último momento, para evitar cualquier inconveniente en la semana del vencimiento.