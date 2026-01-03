La privatización de las playas en Mar del Plata

- Advertisement -

La temporada de verano en Mar del Plata está en pleno apogeo, y con ella, resurgen los reclamos sobre el uso excesivo de paradores privados en las costas de la ciudad. La imagen es familiar, carpas y sombrillas que ocupan casi toda la playa, dejando un espacio mínimo para los visitantes que no pagan. Según denuncias de organizaciones como En Defensa de las Playas Públicas, los concesionarios de los balnearios están ocupando más espacio del permitido, lo que reduce la playa pública y limita el acceso a la costa. “No tenés playa, no hay arena de la cantidad de carpas que hay. ¿La parte pública dónde está?”, se pregunta una usuaria de redes sociales.

La privatización de las playas no solo afecta a los turistas, sino también a los residentes de Mar del Plata. La Asamblea por los Espacios Públicos denuncia que los privados expulsan a quienes no son clientes de sus balnearios, incluso en zonas donde la playa es pública. “El reclamo es por el lugar, por la no sobreexplotación del espacio público y la falta de control”.

Los precios de los paradores en Mar del Plata para el verano 2026 varían mucho por zona y duración, con una

carpa diaria que puede ir desde $120.000 (La Perla) hasta $150.000 o más (Playa Grande)