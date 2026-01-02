Seguridad Vial en la Provincia: incluye iniciativa educativa para las familias en Verano

Con el firme objetivo de reducir la siniestralidad vial y promover un cambio cultural que salve vidas, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, pondrá en marcha una innovadora propuesta para este verano.

El ministerio desplegará un dispositivo itinerante de seguridad y educación vial que recorrerá diversos destinos turísticos de la Costa Atlántica. Esta iniciativa, que se desarrollará en Pinamar, Miramar, Villa Gesell, Mar del Plata, San Clemente, Santa Teresita, Monte Hermoso y Mar de Ajó, ofrecerá actividades lúdicas, trivias, simuladores y juegos diseñados especialmente para niños y niñas, buscando sensibilizar y concientizar a las familias sobre la importancia de la seguridad vial.

Además, se instalarán postas de accesibilidad para facilitar la tramitación de credenciales del Pases Libres Multimodales, un beneficio destinado a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, que les garantiza acceso gratuito al transporte público y fluvial dentro de la jurisdicción bonaerense.

La propuesta interactiva comenzará el primer fin de semana de 2026 y se extenderá hasta días previos al inicio del ciclo lectivo, brindando una oportunidad única para la concientización durante la temporada alta de turismo.

Refuerzo de medidas de seguridad vial en las rutas

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tendrá un rol clave nuevamente en la temporada de verano de 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en las rutas provinciales. En este sentido, se reforzarán los controles vehiculares, de alcoholemia y la fiscalización del transporte público. Asimismo, se realizarán operativos de concientización y asistencia vial ante emergencias o siniestros.

Durante el mes de enero, el Ministerio de Transporte ejecutará 54 megaoperativos de seguridad vial, distribuidos en puntos estratégicos de la Costa Atlántica, con la participación de más de 65 agentes especializados. En febrero, los operativos se ajustarán según el flujo turístico, manteniendo una presencia territorial equilibrada para no afectar la eficiencia operativa.

Además, se intensificarán los controles sobre el transporte automotor de pasajeros en los principales accesos turísticos y terminales, con el fin de prevenir la circulación de servicios irregulares, garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y proteger a los usuarios del transporte público.

Controles a transportes de carga y recomendación de documentos

También se incrementarán los controles sobre el transporte de cargas en rutas provinciales y puntos clave del interior bonaerense, utilizando balanzas dinámicas para verificar el peso de los camiones y prevenir excesos de carga. Esto ayudará a proteger la infraestructura vial, reducir los riesgos de accidentes y combatir la evasión fiscal.

El Ministerio recuerda a todos los conductores y pasajeros la importancia de cumplir con los requisitos para circular de manera segura. Estos incluyen: documento nacional de identidad (DNI), licencia de conducir, cédula verde o azul, verificación técnica vehicular (VTV) al día, seguro y patente al día, luces bajas encendidas, cinturón de seguridad, casco (en motos), no usar el celular al conducir, no consumir alcohol, descansar adecuadamente antes de viajar, contar con matafuego y balizas, y utilizar sistemas de retención infantil (SRI) para menores y arnés para mascotas.

Seguridad y concientización, claves para un verano seguro

Este verano, el Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, se compromete a promover la seguridad vial en las rutas y playas de la provincia, concientizando a la comunidad a través de actividades educativas y medidas preventivas que garanticen un verano seguro para todos.