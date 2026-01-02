Se hacen trabajos previos para la colocación de piedra en sectores de la Ciudad

- Advertisement -

En los últimos días, se intensificaron los trabajos previos para la colocación de piedra en diversas calles de la ciudad, en particular en las zonas de calle Lugones y en los cruces de Poratti y O’Higgins. Estas mejoras viales, que buscan optimizar la circulación y la accesibilidad en el sector, son posibles gracias al esfuerzo conjunto entre los vecinos y el municipio.

Según informaron desde el municipio, los vecinos de la zona fueron los encargados de adquirir el material necesario, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron proporcionadas por la municipalidad. Esta articulación entre la comunidad y el gobierno local ha permitido que los trabajos avancen a buen ritmo y muestren ya un notable progreso.

Las mejoras no solo tienen como objetivo facilitar la circulación de vehículos, sino que también están diseñadas para mejorar el escurrimiento del agua en la zona, un problema que históricamente ha afectado a los vecinos durante las lluvias. Asimismo, se busca optimizar la accesibilidad para peatones y personas con movilidad reducida, haciendo más seguros y transitables los barrios.

Desde el municipio, se destacó el compromiso de los vecinos con la mejora de su entorno, resaltando la importancia de la cooperación mutua para llevar adelante proyectos de este tipo. Se destacó además que la obra es un claro ejemplo de cómo la participación comunitaria, sumada al apoyo institucional, puede generar cambios significativos en la calidad de vida de los ciudadanos.

Estas tareas forman parte de un plan integral de mejora de la infraestructura urbana, cuyo objetivo es alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos y garantizar el bienestar de la comunidad. Se espera que, con la finalización de los trabajos, los vecinos puedan disfrutar de un entorno más seguro, accesible y confortable.