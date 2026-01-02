viernes, enero 2, 2026
General

Buscan implementar una campaña de concientización sobre Malnutrición Infantil en la provincia

La diputada Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley con el objetivo es educar a la población sobre los riesgos de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en niños, promoviendo hábitos de vida saludables

La diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un nuevo proyecto de ley que busca poner en marcha una Campaña de Concientización sobre Malnutrición Infantil en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo principal informar, sensibilizar y educar a la población sobre los riesgos que conlleva tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad en los niños, resaltando la importancia de la adopción de hábitos de vida saludables desde temprana edad.

El proyecto se enfoca en diversas áreas clave, tales como la promoción de hábitos saludables, la sensibilización sobre los riesgos que conlleva la malnutrición, la educación nutricional y el fomento de la actividad física en los menores. De esta manera, se busca ofrecer a las familias bonaerenses herramientas efectivas para garantizar un futuro más saludable para sus hijos.

“Es fundamental abordar la malnutrición infantil desde una perspectiva integral que involucre a toda la sociedad. Con esta campaña buscamos dotar a las familias bonaerenses de las herramientas necesarias para garantizar un futuro más saludable”, expresó Vaccarezza, destacando la necesidad de un enfoque colaborativo y educativo que involucre a todos los sectores.

Para asegurar que la campaña tenga un alcance masivo, el proyecto propone utilizar diversos canales de comunicación, incluyendo medios de comunicación tradicionales, establecimientos educativos, espacios comunitarios, transporte público, edificios estatales, así como plataformas digitales y redes sociales. Esta estrategia multifacética permitirá que el mensaje llegue a una audiencia amplia y diversa, generando un impacto significativo en la prevención de la malnutrición infantil en la provincia.

El proyecto ahora será debatido en la Legislatura provincial y, en caso de ser aprobado, se espera que las acciones comiencen a implementarse en los próximos meses.

