Alcohol al volante y muerte: Transporte inhabilita a conductora de 41 años tras homicidio culposo en Tigre

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Martín Marinucci, ha tomado la medida de inhabilitar preventivamente la licencia de conducir de Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, tras verse involucrada en un trágico accidente vial en Tigre que terminó con la vida de un peatón.

El siniestro ocurrió el 28 de diciembre en el corredor Bancalari, cerca de los barrios privados Santa Bárbara y Santa Barbarita, en la localidad de Los Troncos. Según las primeras investigaciones, el vehículo Jeep Renegade que conducía Quevedo atropelló a Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien caminaba por la calle, en el mismo sentido de circulación y pegado al cordón. A raíz del impacto, Olivera perdió la vida en el lugar.

El test de alcoholemia realizado a la conductora dio positivo con 0,63 gramos de alcohol por cada litro de sangre. Ante la gravedad del caso, la Fiscalía de Benavídez ordenó su aprehensión y las pericias correspondientes. A su vez, el Ministerio de Transporte aplicó la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida administrativa que se utiliza en situaciones extremas vinculadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Este tipo de acciones refuerzan la postura del Ministerio de Transporte de tolerancia cero ante conductas peligrosas que amenazan la seguridad vial y la vida de los demás. Además, se recuerda a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito, como tener la documentación adecuada, realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y evitar el consumo de alcohol y el uso de teléfonos móviles mientras se conduce.