El Automoto Club Nuevejuliense saludó ante la llegada del 2026 y agradeció el acompañamiento informativo del año

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Automoto Club Nuevejuliense hizo llegar un cálido saludo de Año Nuevo en el marco del servicio informativo brindado, expresando su agradecimiento por el permanente acompañamiento y la predisposición demostrada a lo largo del año en la cobertura y difusión de sus actividades.

Desde la entidad resaltaron especialmente el compromiso y el interés de los medios de comunicación, considerados fundamentales para continuar fortaleciendo y promoviendo el automovilismo deportivo tanto en la ciudad de Nueve de Julio como en la región.

Asimismo, el club valoró el trabajo conjunto realizado durante el año que finaliza y manifestó su deseo de que el nuevo ciclo los encuentre nuevamente trabajando en equipo, con más proyectos, competencias y buenas noticias para compartir.

Finalmente, el Automoto Club Nuevejuliense renovó su agradecimiento y deseó un muy feliz Año Nuevo a todos los trabajadores de prensa, reafirmando su compromiso de seguir generando actividades que enriquezcan el deporte motor local.