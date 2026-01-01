jueves, enero 1, 2026
General

El Automoto Club Nuevejuliense saludó ante la llegada del 2026 y agradeció el acompañamiento informativo del año

La institución destacó el compromiso y la difusión de las actividades del automovilismo local y regional, y expresó sus mejores deseos para el nuevo año

El Automoto Club Nuevejuliense hizo llegar un cálido saludo de Año Nuevo en el marco del servicio informativo brindado, expresando su agradecimiento por el permanente acompañamiento y la predisposición demostrada a lo largo del año en la cobertura y difusión de sus actividades.

Desde la entidad resaltaron especialmente el compromiso y el interés de los medios de comunicación, considerados fundamentales para continuar fortaleciendo y promoviendo el automovilismo deportivo tanto en la ciudad de Nueve de Julio como en la región.

Asimismo, el club valoró el trabajo conjunto realizado durante el año que finaliza y manifestó su deseo de que el nuevo ciclo los encuentre nuevamente trabajando en equipo, con más proyectos, competencias y buenas noticias para compartir.

Finalmente, el Automoto Club Nuevejuliense renovó su agradecimiento y deseó un muy feliz Año Nuevo a todos los trabajadores de prensa, reafirmando su compromiso de seguir generando actividades que enriquezcan el deporte motor local.

