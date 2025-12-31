Trágico accidente en Ruta Nacional Nº 3: al menos tres personas fallecidas

- Advertisement -

Un grave siniestro vial ocurrió en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas.

Según información oficial, alrededor de las 0:45 horas los Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte fueron alertados y se dirigieron al lugar para asistir a las víctimas y controlar el incendio de uno de los vehículos involucrados.

Al arribar, los servidores públicos constataron la colisión entre un colectivo de larga distancia y un automóvil. El micro transportaba 43 pasajeros y, como consecuencia del impacto, su chofer quedó atrapado entre los hierros, falleciendo a los pocos minutos pese a las tareas de rescate.

El automóvil de menor porte se incendió por completo, hallándose en su interior dos personas calcinadas en la parte delantera. Personal de emergencia trabaja para determinar si había más ocupantes en dicho rodado.

En el siniestro también se vio involucrada una camioneta con dos ocupantes, quienes resultaron ilesos.

Los cuerpos de las víctimas fatales están siendo trasladados a la morgue del hospital local, mientras continúan las pericias correspondientes para establecer las causas que originaron el trágico accidente.