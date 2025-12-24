Confianza agropecuaria en auge: el Ag Barometer alcanza el nivel más alto en cinco años

- Advertisement -

La confianza de los productores agropecuarios argentinos alcanzó su nivel más alto desde julio de 2019, según el último informe del Ag Barometer Austral. El estudio, realizado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, muestra un salto histórico en el optimismo de los productores, con el índice general alcanzando los 159 puntos, un aumento del 28% respecto al trimestre anterior. Este repunte supera el récord de 158 puntos registrado antes de las PASO de 2019, marcando el nivel más elevado en la historia del índice.

El informe destaca una mejora significativa en dos áreas clave: el Índice de Condiciones Presentes, que sube un 43%, y el Índice de Expectativas Futuras, que también alcanza máximos históricos. Estos avances se deben a una mayor percepción positiva de la situación financiera de los productores y un repunte notable en las expectativas de inversión.

Optimismo que no se traduce aún en inversiones inmediatas

El estudio revela que, aunque el Índice de Expectativas de Inversión aumentó un 53% y se ubicó en 111 puntos, los productores siguen siendo cautelosos a la hora de realizar inversiones en el corto plazo. Un 38% de los encuestados, aunque consideran favorable el contexto actual, no planean invertir en los próximos meses. Entre las preferencias de inversión, la compra de tierras lidera el ranking, seguida de la adquisición de tractores, hacienda de cría y de invernada, además de sembradoras y cosechadoras.

Sin embargo, las altas tasas de interés continúan siendo el principal freno a las inversiones. El 68% de los productores considera que las altas tasas son un obstáculo importante para concretar sus proyectos, y un 22% menciona la incertidumbre cambiaria como otro factor que desalienta la toma de créditos en dólares.

Evaluación positiva de la gestión económica del Gobierno

El 65% de los productores evaluó positivamente el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, destacando especialmente los avances en la estabilidad fiscal y la previsibilidad. Aunque un 10% considera que las expectativas han sido superadas, el 25% cree que la gestión estuvo por debajo de lo esperado. A pesar de este optimismo, los productores siguen siendo prudentes, conscientes de que la estabilización económica llevará tiempo.

Preocupaciones sobre el futuro político y comercial

El informe también refleja una preocupación por el futuro político del país, ya que el 64% de los productores cree que la amenaza de un retorno del populismo en 2027 aún no ha sido descartada, a pesar de los resultados de las recientes elecciones legislativas.

A nivel internacional, el optimismo es alto: el 95% de los productores considera que un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sería beneficioso para el sector agroalimentario, especialmente en lo que respecta a las exportaciones de carne y la apertura de nuevos mercados.

Expectativas en el mercado del trigo

En cuanto a las expectativas comerciales, los productores siguen siendo cautelosos con las ventas de trigo. A pesar de las previsiones de una cosecha récord para la campaña 2025/26, más de la mitad de los productores aún no ha fijado precios para el trigo y un 51-52% espera una mejora en los precios antes de realizar sus ventas, lo que refleja una estrategia de cautela frente a un mercado incierto.

