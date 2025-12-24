Alerta por estafas: El falso Plan Conectar que vacía cuentas y cómo protegerse por solo $5.000

En los últimos meses, la creatividad de los estafadores no ha dado tregua. Bajo promesas de beneficios estatales o actualizaciones tecnológicas, los delincuentes apuntan a los sectores más vulnerables, especialmente a nuestros abuelos. Hoy desde Cadena Nueve te contamos cómo funciona el nuevo engaño de la “notebook gratuita” y qué herramienta ofrece el Banco Provincia para que duermas tranquilo.
El caso de “Don Roberto”: Un engaño que empieza con una app
Imaginemos a Roberto, un jubilado de nuestra ciudad que recibe un llamado de un supuesto agente del Ministerio de Educación o de ANSES. Con mucha amabilidad, le informan que por su excelente historial es beneficiario de una notebook de última generación.
Puede ser que llamen o puede suceder que el propio jubilado ingrese a una publicidad falsa que informa de estos regalos.
Sin embargo, para “gestionar el envío y el seguro del equipo”, le piden que descargue una aplicación en su celular. Una vez que Roberto instala la app y brinda un código, el estafador toma el control total de su teléfono de forma remota. En minutos, ingresan a su Homebanking, o a su billletera virtual, solicitan préstamos pre-aprobados y transfieren todos sus ahorros. Roberto nunca vio la notebook, y su cuenta quedó en cero.
La respuesta del Banco Provincia: Seguro en Cajero automático e Ingeniería Social
Ante esta modalidad de “Ingeniería Social”, donde el delincuente manipula a la víctima, el Banco Provincia de Buenos Aires lanzó una cobertura integral que es fundamental en los tiempos que corren.
Por una cuota mensual de solo $5.000, podés proteger tu dinero de fraudes en Homebanking, phishing y hasta extracciones forzadas en cajeros.
¿Qué cubre este seguro?
La póliza es una de las más completas del mercado y protege hasta un límite de $5.000.000 en casos de:
- Fraudes de ingeniería social: Estafas telefónicas, por WhatsApp o falsos sitios web (phishing).
- Transferencias no autorizadas: Dinero debitado o transferido ilegalmente de tus cuentas.
- Robo en cajeros: Extracciones realizadas con tu tarjeta de débito en cualquier punto del país.
- Compras no autorizadas: Cobertura para compras realizadas con tu tarjeta desde el momento de la denuncia por robo o extravío.
Beneficios adicionales que marcan la diferencia
Además de proteger tu efectivo, el seguro incluye reembolsos por:
- Reposición de llaves y documentos personales.
- Gastos de hospitalización si el siniestro fue violento.
- Traslados en taxi o remís tras un incidente.
- Robo de bienes personales.
¿Cómo activarlo hoy mismo?
No hace falta ir al banco. Podés contratarlo de forma digital o telefónica:
- Homebanking BIP: Menú > Seguros > Pólizas con Provincia Seguros > Nuevo Seguro > Seguro en Cajero Automático e Ingeniería Social.
- Cuenta DNI o BIP Móvil: Desde las opciones de seguros en la app.
- WhatsApp: Escribiendo al 11-2821-6222.
- Cajeros Automáticos: En cualquier terminal de la Red Link.
- Teléfono: Llamando al 0810-222-2776.
¿Qué hacer si fuiste víctima?
Si te ocurre un siniestro, actúa rápido:
- Realizá la denuncia policial detallando fecha, hora y lugar.
- Hacé la denuncia administrativa en tu sucursal más cercana indicando el monto reclamado.
- Si te robaron la tarjeta, llamá inmediatamente a Red Link al (011) 4319-5465.
En un mundo cada vez más digital, la mejor defensa es la combinación de prevención, información y herramientas concretas. No permitas que un llamado malintencionado te quite la tranquilidad de años de esfuerzo. Cuidá a tus mayores: sentate con ellos, explicales estas nuevas modalidades de robo y ayudalos a activar su seguro. La seguridad de nuestros abuelos es una tarea que nos involucra a todos.