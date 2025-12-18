jueves, diciembre 18, 2025
jueves, diciembre 18, 2025
General

Nuevas juras en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes

Los compromisos para el ejerico de la profesión se llevaron a cabo este lunes y miercoles

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó a cabo dos ceremonias de jura en las que se incorporaron nuevos profesionales a la matrícula, ambas presididas por el Dr. Hernán Alberto Salaverri, titular de la institución.

La primera ceremonia tuvo lugar el lunes 15 de diciembre de 2025, en el Segundo Piso del Colegio, donde prestó juramento la Dra. Rocío Analuz Torres, en carácter de matriculada incompatible. El acto contó con la presencia de familiares y allegados, quienes acompañaron a la nueva profesional en este significativo momento de su trayectoria.

Posteriormente, este miércoles 17 de diciembre de 2025, en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, se realizó una segunda jura, en la que se incorporaron los doctores Zarina Hormachea, Soledad Rocío Monteamore, Valentín Andrés Scuticchio Orlandini y Victoria Esteban. Los flamantes matriculados firmaron el libro correspondiente y recibieron sus diplomas, formalizando así su ingreso al Colegio departamental.

En ambas ocasiones, el Dr. Salaverri ofreció palabras de bienvenida, resaltando la importancia de la incorporación de nuevos profesionales a la jurisdicción y el compromiso que ello implica con el ejercicio de la abogacía y con la comunidad.

Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes se extendieron felicitaciones a todos los nuevos matriculados, deseándoles un camino de crecimiento, responsabilidad y desarrollo profesional dentro de la institución y la comunidad jurídica.

