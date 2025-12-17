Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud

- Advertisement -

La exposición excesiva al sol puede causar daños graves a la piel y los ojos, incluyendo cáncer de piel y envejecimiento prematuro. El Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) es una medida que indica la intensidad de la radiación solar en la superficie terrestre. El IUV es una herramienta importante para conocer el nivel de riesgo al que estamos expuestos y tomar medidas de protección. Cuanto más alto sea el valor del índice, mayor es el riesgo de daños. Cuando el IUV alcanza un valor de 3 o superior, es importante tomar medidas para protegerse del sol.

La radiación UV puede causar efectos agudos, como quemaduras solares y daños en el ADN, y crónicos, como cáncer de piel y envejecimiento prematuro. Para protegerse, se recomienda. Limitar el tiempo de exposición al sol, especialmente durante el mediodía, buscar la sombra, usar ropa protectora y gafas de sol, y aplicarse un protector solar de amplio espectro. Es importante tener en cuenta que la radiación UV puede variar según la época del año, la hora del día y la nubosidad. Por eso, es fundamental consultar el pronóstico del IUV para tomar medidas de cuidado.