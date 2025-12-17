Morea, memoria viva de la llanura: un viaje al pasado con Gloria Tapia que explica el presente

En el marco del programa Despertate, el ciclo Modo Historia volvió a captar la atención de la audiencia con una profunda reconstrucción del pasado de Morea, a cargo de la profesora e investigadora Gloria Tapia. La historiadora, reconocida por su capacidad de “hacer simple lo complejo”, compartió no solo datos documentales sino también vivencias personales y testimonios que enriquecen la memoria colectiva del distrito.

Durante la charla, Tapia explicó la importancia estratégica de la región en tiempos prehispánicos y coloniales, marcada por las rastrilladas indígenas, verdaderos caminos comerciales que atravesaban la zona y que utilizaban como referencia el emblemático Médano Partido, una elevación de casi 70 metros que figuraba en antiguos mapas y servía como mojón natural en la llanura pampeana. Allí mismo, en 1810, se celebró una misa oficiada por Monseñor Espinosa, hecho simbólico que enlaza el nacimiento de la Patria con el territorio de Morea.

La historiadora también abordó el proceso de ocupación de tierras tras la ley de enfiteusis y el rol central de Ciriaco Morea, inmigrante vasco que llegó al país como polizón y terminó convirtiéndose en un destacado estanciero y referente institucional. Fue en tierras de la Estancia El Carmen donde su sobrino, Carmelo Morea, impulsó en 1910 la fundación del pueblo, anticipándose a la llegada del ferrocarril Midland, inaugurado en 1911.

Tapia relató cómo el trazado original del pueblo, pensado como un damero con plazas y reservas para edificios públicos, no se respetó plenamente, ya que la vida social y económica terminó organizándose en torno a la estación del tren. También recordó la llegada mayoritaria de inmigrantes italianos, las dificultades económicas iniciales, la construcción de ranchos de barro y la imposibilidad de vender los chalets planificados por el fundador.

La educación ocupó un lugar destacado en el relato: la primera escuela, construida por el propio Morea y con los años, luego vandalizada, fue un símbolo del valor que se daba a la formación como motor de progreso. Tapia evocó además figuras clave para la comunidad, como el doctor Murúa, recordado por su vocación de servicio, y la intensa vida social del pueblo, reflejada en sus clubes de fútbol, bailes populares y celebraciones.

Finalmente, la investigadora reflexionó sobre los desafíos históricos y actuales de Morea: el aislamiento geográfico, la pérdida del ferrocarril, el éxodo juvenil y la necesidad de fortalecer la identidad local para sostener el desarrollo.

Con un estilo cercano y didáctico, Gloria Tapia volvió a demostrar por qué Modo Historia se ha convertido en un espacio imprescindible para comprender y valorar la historia del distrito de Nueve de Julio.